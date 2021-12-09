Россиян предупредили о подорожании вина

Крупные импортеры вина в Россию и розничные сети получили уведомления от поставщиков о том, что в 2022 году цены на продукцию вырастут. Об этом сообщает РБК.

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Исполнительный директор дистрибьютора алкоголя Fort Александр Липилин заявил, что производители вин из Долины Луары, Шампани, Бургундии и Гаскони (Франция), Трентино — Альто Адидже (Италия), Нового Света и других винодельческих регионов подняли стоимость своей продукции на 20–25% в евро и долларах.

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Представитель виноторговой компании MBG Wine отметил, что практически все поставщики вина, в том числе из Италии и Франции, просят повысить цены минимум на 10% в евро. Кроме того, о росте цен на вина сообщил исполнительный директор Luding Group Эрнест Хачатурян, однако он не уточнил динамику. Сети «Лента» и «Верный» подтвердили факт получения уведомления о повышении цен на вино.

Один из импортеров вина заявил в письме клиентам, что стоимость сырья в ряде винодельческих регионов повысилась примерно на 20% из-за «критически плохой урожайности». По большей части пострадали Шампань и Бургундия во Франции, Фриули и Венето в Италии, Марлборо в Новой Зеландии. В некоторых регионах предложение винограда сократилось на 20–30%, сказано в письме.

Однако плохой урожай является не единственной причиной роста цен. По словам поставщиков, это также связано с ростом стоимости комплектующих материалов. В частности, стоимость пробки, капсул, винтовых колпачков повысилась до 60%.

Повышение логистических издержек на автоперевозки оценивается максимум в 30% внутри России и до 200% - на европейских маршрутах. Отмечается, что стоимость контейнерной логистики повысилась втрое. Повышение закупочных цен, предложенное поставщиками, составляет от 3 до 20%, однако пока сеть не приняла рост стоимости, заявили в «Верном».

«При таком повышении стоимости вино на полки попадает уже в другую, более высокую категорию, что существенно сокращает объем продаж. И мы говорим поставщикам, что в таком случае закупим, например, не 25 тысяч бутылок, а всего 15 тысяч. Таким образом, в переговорах постепенно приходим к взаимоприемлемой цене», — отметил Липилин.

Он прогнозирует, что рост стоимости продукции к весне 2022 года достигнет не более 10–12%.

Ранее сообщалось, что эксперимент по онлайн-продаже отечественного вина проведут весной 2022 года. Россияне смогут заказывать напитки на специализированном сайте «Почты России», которая и доставит спиртное покупателю. Пилотный проект должны запустить в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Нижегородской областях.