Россиянина поразили продукты за 10 рублей в Турции

Российский турист побывал в Турции после падения курса лиры в ноябре 2021 года и рассказал о продуктах, которые можно купить за 10 рублей. В личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен» он отметил, что при посещении обычных магазинов после перевода в рубли получались крайне привлекательную стоимость, однако в точке для «экономных людей» цены его «совсем удивили».

Больше всего путешественник поразился тому, что всего за 10 российских рублей в Турции можно купить несколько видов вафель, печенья и различные кондитерские изделия.

Также он отметил и низкую стоимость и на молочную и мясную продукцию. Полуторалитровый айран обходится покупателям в 37 рублей (6,9 лиры), двухкилограммовой йогурт— в 94 рубля (17,5 лиры), пачка куриных сосисок — 54 рубля (9,9 лиры). Также цены низкие на соки (24 рубля за литр), подсолнечное масло (180 рублей) и оливки (48 рублей за 400 граммов).