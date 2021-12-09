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1 час назад

Россиянина поразили продукты за 10 рублей в Турции

Российский турист побывал в Турции после падения курса лиры в ноябре 2021 года и рассказал о продуктах, которые можно купить за 10 рублей. В личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен» он отметил, что при посещении обычных магазинов после перевода в рубли получались крайне привлекательную стоимость, однако в точке для «экономных людей» цены его «совсем удивили».

Россиянина поразили продукты за 10 рублей в Турции
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Больше всего путешественник поразился тому, что всего за 10 российских рублей в Турции можно купить несколько видов вафель, печенья и различные кондитерские изделия.

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Также он отметил и низкую стоимость и на молочную и мясную продукцию. Полуторалитровый айран обходится покупателям в 37 рублей (6,9 лиры), двухкилограммовой йогурт— в 94 рубля (17,5 лиры), пачка куриных сосисок — 54 рубля (9,9 лиры). Также цены низкие на соки (24 рубля за литр), подсолнечное масло (180 рублей) и оливки (48 рублей за 400 граммов).

«Получается, что сейчас в Турции очень выгодно отдыхать. Низкий курс лиры сделал необычайно привлекательными для туристов турецкие торговые сети», — заключил путешественник.

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