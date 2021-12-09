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16 минут назад

Россияне скупают мандарины и конфеты

С 1 по 5 декабря продажи мандаринов и наборов конфет выросли на треть в натуральном выражении в сравнении с таким же периодом 2020 года. Также аналитики отметили, что средний чек на мандарины вырос на 7% за год, до 118 рублей. Стоимость конфет выросла на 11%, до 641 рубля за 500 г. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Россияне скупают мандарины и конфеты
Фото: ТАССТАСС

Вырос спрос и на шампанское. Объем продаж увеличился на 8%, а средний чек – до 468 рублей.

Кроме того специалистами «Платформы ОФД» зафиксирован рост числа покупок мягких и пластиковых игрушек в виде праздничных персонажей и героев мультфильмов. Объем продаж этих товаров увеличился на 23%, а средний чек - на 13%, до 951 рубля.

Повышенный спрос: что подорожает к Новому году

Ежегодно производство сладостей в IV квартале увеличивается в зависимости от компании до 30% от годового объема, отметил исполнительный директор ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» Вячеслав Лашманкин. Там прогнозируют, что в IV квартале 2021 года кондитеры изготовят около 1,1 млн т продукции. Треть этого объема будет шоколадной продукцией.

В этом году родители готовы отдать за новогодний подарок ребенку примерно на 10% больше, чем в 2020 году, отметили в Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ). В среднем презент обойдется в 1,35 тысячи рублей, указали в организации.

Ранее специалисты университета «Синергия» сообщили, что к Новому году ряд товаров подорожает на 3–7%. Рост цен в первую очередь коснется продуктов питания — мяса, рыбы, молочной продукции, яиц, овощей и фруктов, сладостей и алкоголя. Также могут подорожать самые востребованные подарки – парфюмерия, косметика и ювелирные изделия.
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