У начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова нашли еще шесть автомобилей и 21 объект недвижимости. Полковник подозревается в получении взяток.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что у «взяточника» изымут все имущество, включая особняк с «золотым унитазом». По его словам, у некоторых подчиненных Сафонова, проходящих по его делу, также были активы на несколько сотен миллионов рублей, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что стоимость изъятого имущества коррупционеров в России впервые превысила 53 миллиарда рублей. По словам генпрокурора РФ, за первые девять месяцев 2021 года у коррупционеров было изъято 53,8 миллиардов рублей, при этом размер установленного ущерба достиг 53,2 миллиарда рублей. Краснов также уточнил, что сумма добровольного возмещения составила 15 миллиардов рублей.

Летом сотрудники МВД совместно с представителями Росгвардии, задержали начальника ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова и еще более 35 сотрудников, тем самым «зачистив» верхушку управления. Было заведено уголовное дело по факту получения взятки группой лиц в особо крупном размере. Ее общая сумму составляет более 19 миллионов рублей. Сафонову грозит до 15 лет лишения свободы.

В домах подозреваемых были проведены обыски.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале тогда написал, что сотрудники региональных силовых структур, которых он назвал «настоящей мафией», злоупотребляли своим положением, брали взятки - в общем, наживались на всем.

Политический деятель разместил в своем канале фотографии особняка Сафонова, сделанные во время «экскурсии» силовиков по дворцу начальника ГИБДД. Внутри дом отделан золотом, висят хрустальные люстры и стоит мебель в стиле ампир. В ванной комнате установлены позолоченные унитаз и раковина.

Председатель Московского архитектурного общества, руководитель Архитектурной студии ub.design Борис Уборевич-Боровский считает это «безвкусицей». В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» он отметил, что складывается такое впечатление, что интерьер дома был создан примерно 20 лет назад.

«Видно, что вложено очень много денег. Но это некачественная архитектура, некачественный дизайн интерьера. Это все доморощенное, провинциальное. Продать это тоже будет очень сложно, потому что все сделано в таком стиле «для себя любимого». Это неактуально, провинциальная пошлость, которая никому не нужна», - заметил архитектор.

При этом сам Сафонов от своего имущества «отрекается».

Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов считает, что проблема коррупции до сих пор не решена в России, причем самые большие проблемы со взятками - именно в МВД.

«Уголовных дел по коррупции больше всего по МВД, потому что оно работает с гражданами и находится в наивысшей степени коррупционного риска. Самые большие суммы, наверное, во ФСИН. Меньше всего коррупции в Федеральной службе охраны (ФСО) и Службе внешней разведки (СВР). Мы, к сожалению, до сих пор не выстроили серьезную защиту от коррупции внутри правоохранительных органов и спецслужб. Это отголоски формирования наших элит после 1991 года. Все, что тогда строилось, оценивалось с позиции личного обогащения. Тогда сформировалась идеология нашего правления, что ты не воруешь, а зарабатываешь на государстве, на бюджете. Люди надевают погоны, чтобы войти в коррупционную схему», - заявил он в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

И пока в совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) самой коррумпированной считают сферы IT-технологий и дорожного строительства, в МВД тоже хватает своих случаев.

По словам главы московского профсоюза полиции Михаила Пашкина, это связано с тем, что «УСБ подчиняется тем, кого они ловят».

«Те, кто обязан соблюдать закон, подчиняются тем, кто его нарушает. Наш профсоюз с самого начала образования УСБ говорил о том, что она должна подчиняться президенту, а не МВД. Тогда будет порядок. Пересажают ряд начальников – будет почище воздух», - заметил он в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

В связи с этим Пашкин посоветовал тем, у кого вымогают деньги, обращаться в ФСБ, так как, по его мнению, это единственная структура, которая еще хоть как-то может повлиять на МВД.

Депутат Александр Хинштейн опубликовал в своем телеграм-канале фотографии экстерьера и интерьера дома начальника УГИБДД ГУ МВД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, которого задержали по подозрению в организации преступного сообщества.

«Скромное жилище начальника УГИБДД ГУ МВД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова в Ставрополе», - написал парламентарий.

На изображениях запечатлен роскошный особняк.

Александр Хинштейн, Telegram

В экстерьере здания присутствуют колонны, интерьер в свою очередь изобилует лепниной, позолотой.

Александр Хинштейн, Telegram

Резная мебель, высокие вазы, хрустальные люстры и пышный текстиль завершают ансамбль, отмечает aif.ru.

Александр Хинштейн, Telegram

Александр Хинштейн, Telegram

Начальник Госавтоинспекции Ставропольского края Алексей Сафонов ответил журналистам на вопрос о дизайне его особняка. Как сообщили РИА Новости, главный дорожный полицейский утверждает, что идея вычурного дизайна принадлежит не ему.

- Есть люди, которые занимаются бизнесом, экономикой, они могут строить этот дом, как вы считаете? Я в этот дом пришел, когда он был построен пять лет назад. Когда я пришел, все было выстроено. Ряд моментов, которые там есть, я бы там не делал, - заявил журналистам Сафонов.

При этом, ранее пользователи соцсетей высмеяли убранство "дворца", в котором жил Сафонов. Интерьер в нем был чрезмерно украшено позолотой и лепниной, а также сомнительными украшениями, не подходящими для жилого дома.

Сотрудники правоохранительных органов завершили расследование уголовного дела в отношении начальника управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова, которого подозревают в получении взяток на 19 млн рублей, материалы направлены в суд, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. В ходе расследования у Сафонова обнаружили недвижимость и имущество, по предварительным данным приобретенное преступным путем и оформленное на третьих лиц.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у Сафонова, помимо особняка, нашли еще 21 объект недвижимости и шесть машин.

"Это имущество оформлено на третьих лиц, [по предварительным данным] купленное на деньги преступно нажитые. Судом к производству еще не принято, подписывал его [обвинительное заключение по уголовному делу] первый заместитель генпрокурора", - сообщил собеседник агентства.

Обнаруженный у начальника ставропольского ГИБДД Алексея Сафонова дворец с золотым унитазом оказался собственностью местной предпринимательницы. Владелицей участка женщина стала в 2013 году, а усадьбу построили в 2014-м. По свидетельствам источников, арестованный по обвинению во взяточничестве и организации ОПГ Сафонов и официальная хозяйка его дома вместе путешествовали.

Дом, в котором проживал Алексей Сафонов, по своему внутреннему убранству напоминает дворец. Дорогая мебель, позолота на стенах и даже сантехнике позволяют сделать вывод, что глава ставропольского ГИБДД жил на широкую ногу. В доме Сафонова также нашли денежные купюры, которые изъяли как улики.

Внимание на особенности в оформлении недвижимости Сафонова обратил Telegram-канал DR417, изучивший выписки из Росреестра после того, как вопросом о настоящем владельце дома начальника ставропольского ГИБДД задался главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Выяснилось, что землю, на которой стоит усадьба Сафонова, в 2013 году купила теперь предпринимательница Елена Псел. Тогда же она стала учредителем фирмы «Псел», которая сейчас проходит процедуру ликвидации из-за указания недостоверного адреса.

Как указал глава «Трансперенси Интернешнл Россия» (признано в РФ иноагентом) Илья Шуманов, люксовый автомобиль BMW X7 xDrive40i стоимостью около 7,3 млн рублей, который не раз замечали на участке главы ГИБДД, также записан на «Елену Александровну П». Кем она приходится обвинённому во взяточничестве Сафонову, доподлинно неизвестно, но источники DR417 утверждают, что, согласно некой слитой базе данных российских авиабилетов, в 2014-2016 годах ставропольский гаишник и Псел вместе покупали билеты на несколько рейсов.

По данным Telegram-канала Baza, Псел была гражданской женой Сафонова и даже родила ему двоих детей. Обеспечил жильём глава ставропольского ГИБДД и бывшую жену Ирину: перед разводом он купил ей новый 300-метровый дом в Ставрополе. На самого же Сафонова оказался записан трёхэтажный дом в станице Новомарьевской.

Соседи начальника управления ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова, который проходит по делу о взятках на 19 млн рублей, рассказали, как строился его особняк.

Соседка по имени Роза рассказала, что Сафронов построил дом «с нуля», а его гражданскую жену Елену она не знает, «может, вместе построили», передает РИА «Новости».

«Я видела его (когда дом строили). Мы уже восьмой год тут, они чуть позже нас вселились, на год. Около семи лет назад», – добавила она.

Женщина отметила, что ее соседи – порядочные люди, не делали ничего плохого другим жителям улицы, всегда здоровались. О том, что в доме у Сафонова, соседка узнала только из СМИ.

Начальнику ставропольской Госавтоинспекции Алексею Сафонову, который сейчас находится под арестом, продлили срок заключения под стражей. Такое решение в среду вынес Ессентукский городской суд, где рассматривались меры пресечения для всех задержанных по громкому делу о коррупции в краевом УГИБДД.

Как сообщили "РГ" в Ставропольском краевом суде, арест Сафонову продлили до 19 декабря.

Утром 15 сентября срок нахождения под стражей был продлен еще троим фигурантам "дела Сафонова" - Александру Аржанухину, Евгению Сотникову и Виталию Мельчикову. Они также арестованы до 19 декабря.

Задержание начальника управления ГИБДД Ставрополья и ряда его подчиненных - это следствие борьбы с коррупцией во власти, которая методично ведется в последние годы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это последовательная борьба с коррупцией, в том числе в рядах правоохранителей, - подчеркнул Песков. - Это никоим образом не кампанейщина. Это последовательные действия, которые ведутся из года в год".

По оценке Кремля, работа в этом направлении становится все более эффективной.

Пескова также спросили, как в Кремле оценивают то, что нарушения обнаружила не общественность, как это часто происходит, а сами правоохранители - управление собственной безопасности МВД России.