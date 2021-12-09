Раскрыта зарплата мигрантов в России

При этом им приходится работать в тяжёлых условиях до 20 часов в день.

Фото: ТАСС ТАСС

В период пандемии возник дефицит рабочих в строительной отрасли, которую прежде занимали выходцы из бывших советских республик. В частности, не хватает сварщиков, зарплата которых оценивается в 200 тысяч рублей в месяц.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал руководитель комитета экономики и финансов Федерации мигрантов России Илия Биниаминов.

«В сфере строительства из-за пандемии не хватает рабочих и узконаправленных специалистов, например, сварщиков. Средняя зарплата в час у них семь с половиной долларов. Около 200 тысяч в месяц выходит, это хорошая зарплата. 8-часовой рабочий день. Но они работают в тяжёлых условиях».

Биниаминов подчеркнул, что мигранты более работоспособные, чем россияне. По его словам, многие могут работать практически круглосуточно. «Они трудолюбивый народ. И наш российский народ не отстаёт, но они очень любят трудиться. Они могут не 8 часов, а 20 часов трудиться».

Ранее более трети россиян заявили, что им регулярно не хватает денег до зарплаты. Регулярно испытывают финансовые трудности 34% опрошенных, 40% сталкиваются с ними периодически. Ещё 26% отметили, что они никогда не сталкивались с такой проблемой.

Из тех, кому не хватает денег до зарплаты, 38% недостаёт до 5 тысяч рублей, 31% — от 5 до 10 тысяч рублей, а 21% — 10 тысяч рублей. Еще 10% сообщили, что им нужно больше 20 тысяч рублей.