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1 час назад

В Федерации мигрантов рассказали о зарабатывающих по 200 тысяч рублей приезжих

При этом им приходится работать в тяжёлых условиях до 20 часов в день.

Раскрыта зарплата мигрантов в России
Фото: ТАССТАСС

В период пандемии возник дефицит рабочих в строительной отрасли, которую прежде занимали выходцы из бывших советских республик. В частности, не хватает сварщиков, зарплата которых оценивается в 200 тысяч рублей в месяц.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал руководитель комитета экономики и финансов Федерации мигрантов России Илия Биниаминов.

«В сфере строительства из-за пандемии не хватает рабочих и узконаправленных специалистов, например, сварщиков. Средняя зарплата в час у них семь с половиной долларов. Около 200 тысяч в месяц выходит, это хорошая зарплата. 8-часовой рабочий день. Но они работают в тяжёлых условиях».

Биниаминов подчеркнул, что мигранты более работоспособные, чем россияне. По его словам, многие могут работать практически круглосуточно. «Они трудолюбивый народ. И наш российский народ не отстаёт, но они очень любят трудиться. Они могут не 8 часов, а 20 часов трудиться».

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Ранее более трети россиян заявили, что им регулярно не хватает денег до зарплаты. Регулярно испытывают финансовые трудности 34% опрошенных, 40% сталкиваются с ними периодически. Ещё 26% отметили, что они никогда не сталкивались с такой проблемой.

Из тех, кому не хватает денег до зарплаты, 38% недостаёт до 5 тысяч рублей, 31% — от 5 до 10 тысяч рублей, а 21% — 10 тысяч рублей. Еще 10% сообщили, что им нужно больше 20 тысяч рублей.

В исследовании приняли участие более двух тысяч человек в возрасте 17-55 лет из разных регионов России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование «Почта банка».

Личный счет,Радиостанция "Говорит Москва",РИА Новости,
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