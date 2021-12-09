Раскрыта зарплата мигрантов в России

При этом им приходится работать в тяжёлых условиях до 20 часов в день.
В период пандемии возник дефицит рабочих в строительной отрасли, которую прежде занимали выходцы из бывших советских республик. В частности, не хватает сварщиков, зарплата которых оценивается в 200 тысяч рублей в месяц.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал руководитель комитета экономики и финансов Федерации мигрантов России Илия Биниаминов.
«В сфере строительства из-за пандемии не хватает рабочих и узконаправленных специалистов, например, сварщиков. Средняя зарплата в час у них семь с половиной долларов. Около 200 тысяч в месяц выходит, это хорошая зарплата. 8-часовой рабочий день. Но они работают в тяжёлых условиях».
Биниаминов подчеркнул, что мигранты более работоспособные, чем россияне. По его словам, многие могут работать практически круглосуточно. «Они трудолюбивый народ. И наш российский народ не отстаёт, но они очень любят трудиться. Они могут не 8 часов, а 20 часов трудиться».
Ранее более трети россиян заявили, что им регулярно не хватает денег до зарплаты. Регулярно испытывают финансовые трудности 34% опрошенных, 40% сталкиваются с ними периодически. Ещё 26% отметили, что они никогда не сталкивались с такой проблемой.
Из тех, кому не хватает денег до зарплаты, 38% недостаёт до 5 тысяч рублей, 31% — от 5 до 10 тысяч рублей, а 21% — 10 тысяч рублей. Еще 10% сообщили, что им нужно больше 20 тысяч рублей.
В исследовании приняли участие более двух тысяч человек в возрасте 17-55 лет из разных регионов России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование «Почта банка».