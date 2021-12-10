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52 минуты назад

В России вырастут тарифы на услуги ЖКХ в 2022 году

Цены на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) вырастут в 2022 году максимум на четыре процента, рассказали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), пишут «Известия».

В России вырастут тарифы на услуги ЖКХ в 2022 году
Фото: ТАССТАСС

Как отметили в ведомстве, ФАС намерена сдерживать тарифы на уровне четырех процентов, повышение должно произойти в июле. В 2021 году цены увеличились на 3,3 процента. По словам специалистов, в этом году инфляция превысила ожидаемый уровень почти в два раза, что создало проблемы для многих предприятий сферы ЖКХ. Ресурсоснабжающие организации надеются, что ведомство учтет возросшие расходы.

Как объяснил эксперт комиссии общественного совета при Минстрое по ЖКХ Гайк Багдасарян, при установлении тарифов антимонопольная служба опирается на прогноз социально-экономического развития страны. По прогнозу Центробанка, рост цен в 2022 году составит 4-4,5 процента, на конец 2021-го — 7,4-7,9 процента. Повышение цен фиксируется в соответствии с прогнозом среднегодовой инфляции.

Ранее генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко заявил, что россияне имеют право не оплачивать некачественные услуги ЖКХ, оказанные поставщиками тепла, воды и других ресурсов.

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