Россиянам рассказали о ряде льгот и выплат перед пенсией

В России существует понятие предпенсионного возраста, который наступает за пять лет до даты выхода на заслуженный отдых, сообщает «Прайм» со ссылкой на ассистента кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатиму Ногайлиеву.

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По ее словам, в этом случае гражданам полагается ряд льгот и выплат. Так, россияне предпенсионного возраста освобождаются от налога на земельный участок площадью не более шести соток. Согласно статье 407 Налогового кодекса, таким россиянам не нужно оплачивать налог на недвижимость. Также существует региональная льгота по транспортному налогу.

Кроме льгот граждане предпенсионного возраста могут получать денежные выплаты. В частности, им полагается пособие по безработице в повышенном размере. В 2022 году размер выплаты составит 12 тысяч 792 рубля.

В России женщины и мужчины по достижении 55 и 60 лет соответственно имеют право получать содержание от детей, бывших супругов, внуков, братьев, сестер или пасынков и падчериц, если их дохода не хватает на минимальные нужды, а у плательщиков алиментов есть соответствующий достаточный доход. При этом размер алиментов устанавливается по соглашению сторон или судом, заявила Ногайлиева.

Также за пять лет до выхода на пенсию россияне могут потребовать накопительную пенсию или единовременную выплату, если для получения накопительной пенсии не хватает трудового стажа или пенсионного коэффициента.