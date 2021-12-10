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47 минут назад

Российским должникам по налогам назвали способ избежать санкций

Российские должники по налогам могут погасить задолженность в течение пяти дней после поступления исполнительного документа к судебным приставам без санкций. Такой способ избежать наказания назвали РИА Новости в пресс-службе ФССП России.

Должникам по налогам назвали способ избежать санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Там напомнили, что, если платежи не были выполнены в установленный срок, налогоплательщик становится должником. Затем после поступления исполнительного документа в службу судебных приставов должнику устанавливается предусмотренный законом пятидневный срок для уплаты задолженности. В течение этого времени санкции не применяются.

Также в ФССП отметили, что по истечении указанного срока с россиян будет взыскан исполнительский сбор в размере 7 процентов от суммы долга, однако не менее одной тысячи рублей для физических лиц и ИП и не менее 10 тысяч рублей для юридических лиц.

В конце ноября сообщалось, что россияне влезли в рекордные долги по кредитным картам. Общий объем задолженности россиян по кредиткам в октябре вырос на 2,5 процента и составил 1,2 триллиона рублей. Число выданных кредиток увеличилось в октябре примерно на миллион штук (плюс 2,2 процента по сравнению с сентябрем), до 44,3 миллиона штук.

Личный счет,РИА Новости,
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