В Госдуме хотят предоставить льготу владельцам домашних животных

«Если бы региональные власти предлагали бесплатную стерилизацию или льготную стерилизацию для животных, многим это стало бы интересно. Сейчас эта процедура платная, и у людей зачастую просто не хватает на это денег. А они бы могли получить это на льготных условиях, или вообще бесплатно. Тогда можно было бы, помимо бесплатной стерилизации, предлагать вакцинацию, заводить ветпаспорта и так далее», — сказал URA.RU Владимир Бурматов.