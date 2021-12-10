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1 час назад

В Госдуме хотят предоставить льготу владельцам домашних животных

Региональные власти должны предложить гражданам право на бесплатную стерилизацию домашних животных. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

В Госдуме хотят предоставить льготу владельцам домашних животных
Фото: Владимир Жабриков © URA.RUВладимир Жабриков © URA.RU

«Если бы региональные власти предлагали бесплатную стерилизацию или льготную стерилизацию для животных, многим это стало бы интересно. Сейчас эта процедура платная, и у людей зачастую просто не хватает на это денег. А они бы могли получить это на льготных условиях, или вообще бесплатно. Тогда можно было бы, помимо бесплатной стерилизации, предлагать вакцинацию, заводить ветпаспорта и так далее», — сказал URA.RU Владимир Бурматов.

По словам парламентария, в Госдуме готовы помочь в решение этого вопроса. «Мы в Государственной Думе в следующем году будем рассматривать законопроект, который расширит полномочия регионов в этой сфере и даст возможность реализовывать такие программы. Это было бы правильно», — подчеркнул депутат Госдумы.

«Нам надо перестать исходить из того, что владельцы животных кому-то что-то должны. Они сделали хорошее дело. Вот эти 40 миллионов кошек — большинство из них взяты с улиц, из подвалов, подъездов. Это не породистые животные, их не покупали за бешеные деньги. Их подобрали, нашли, приняли от кого-то, иначе бы этих животных ждала очень печальная участь. Поэтому этим людям надо сказать спасибо», — отметил Бурматов.

Личный счет,Владимир Бурматов,Госдума,
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