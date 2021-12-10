Кто из россиян получит 13-ю зарплату

HR-специалист Зулия Лоикова рассказала, что в 2021 году 13-ю зарплату традиционно будут получать менеджеры по продажам, IT-специалисты, производственники и руководители высшего звена. Об этом сообщает «Ура.ру».

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Тринадцатая зарплата обычно представляет собой поощрение в размере среднемесячной выплаты, благодаря которому сотрудник получает на одну зарплату в год больше. Такое поощрение может получить работник, который в течение года достигал определенных результатов или воплотил «прорывной» проект.

Лоикова подчеркнула, что обычно положения о 13-й зарплате официально прописывают в документах компании.

«Если такая система мотивации четко прописана, официально закреплена, то итоговую премию, если год был хорош, можно ждать. Если документально не закреплено, то тут сложно о чем-то говорить», - подчеркнула она.

Глава NS Consulting, юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов напомнил, что 13-я зарплата - добровольное решение работодателя и законодательно нигде не закреплена. Он добавил, что годовая премия может выплачиваться не только к Новому году, но и в апреле.

«Потому что, как правило, именно в апреле у нас подводятся итоги финансового года. Размер ее может быть любой - и один, и два, и 10 окладов», - заключил юрист.

Ранее глава службы исследований HeadHunter Мария Игнатова заявила, что работники из пострадавших от пандемии отраслей останутся без тринадцатой зарплаты.