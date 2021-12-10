Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
USD 73.60EUR 83.34
Войти в почту
45 минут назад

Для курильщиков предложили ввести новый штраф в ₽5 тысяч

Руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил за введение отдельного штрафа за курение рядом с беременными или несовершеннолетними. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма, направленного на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.

Курильщиков предложили наказать рублем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Хамзаев напомнил, что в настоящее время за нарушение запрета на курение на отдельных территориях гражданам выписывают штраф в размере от 500 до 1,5 тысяч рублей, на детской площадке — от 2 тысяч до 3 тысяч рублей. Такие же размеры штрафов за данные действия предусмотрены в проекте новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) России, отметил он.

Как подчеркнул депутат, во многих странах действуют отдельные положения, которые предусматривают увеличение размера штрафа за курение в общественном месте в присутствии беременных или детей.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения в проект редакции будущего КоАП России нового положения, предусматривающего штраф в размере 5 тысяч рублей за нарушение установленного запрета курения табака на отдельных территориях, включая детские площадки, заведомо в присутствии беременной либо несовершеннолетнего», — сказано в обращении.

В конце сентября сообщалось, что правительство РФ одобрило ряд новых требований, направленных на обеспечение пожарной безопасности. Так, новым законом запрещается использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц. Новые требования пожарной безопасности запрещают курение на балконе, поскольку подпадают под категорию «открытого горения», заявили в пресс-службе МЧС России. Новые правила противопожарного режима вступили в силу 1 октября.

Глюкоза предложила сделать в школах курилки

Юрист Европейской Юридической Службы Евгений Иванов ранее заявил, что при нарушении гражданином противопожарных правил на собственном балконе или лоджии его можно привлечь к административной ответственности по ст.20.4 КоАП РФ. Закон предусматривает предупреждение или наложение штрафа от 2 до 3 тысяч рублей.
Личный счет,Султан Хамзаев,Михаил Мурашко,Евгений Иванов,Минздрав РФ,МЧС,Госдума,Правительство РФ,
20
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители