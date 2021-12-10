Курильщиков предложили наказать рублем

Руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил за введение отдельного штрафа за курение рядом с беременными или несовершеннолетними. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма, направленного на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.

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Хамзаев напомнил, что в настоящее время за нарушение запрета на курение на отдельных территориях гражданам выписывают штраф в размере от 500 до 1,5 тысяч рублей, на детской площадке — от 2 тысяч до 3 тысяч рублей. Такие же размеры штрафов за данные действия предусмотрены в проекте новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) России, отметил он.

Как подчеркнул депутат, во многих странах действуют отдельные положения, которые предусматривают увеличение размера штрафа за курение в общественном месте в присутствии беременных или детей.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения в проект редакции будущего КоАП России нового положения, предусматривающего штраф в размере 5 тысяч рублей за нарушение установленного запрета курения табака на отдельных территориях, включая детские площадки, заведомо в присутствии беременной либо несовершеннолетнего», — сказано в обращении.

В конце сентября сообщалось, что правительство РФ одобрило ряд новых требований, направленных на обеспечение пожарной безопасности. Так, новым законом запрещается использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц. Новые требования пожарной безопасности запрещают курение на балконе, поскольку подпадают под категорию «открытого горения», заявили в пресс-службе МЧС России. Новые правила противопожарного режима вступили в силу 1 октября.