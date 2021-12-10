В среднем по России тарифы на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля 2022 года вырастут не более, чем на 4%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Ведомство намерено проконтролировать изменение стоимости на ЖКУ и продолжить проводить мониторинг тарифов. В ФАС также напомнили, что население защищено ограничениями в виде индексов платы за коммунальные услуги – повышение тарифов сдерживается в их рамках.

Рост цен на разные коммунальные услуги может различаться, однако в совокупности не может превышать предельные индексы, которые установлены для субъектов, напомнило издание.

В ФАС заявили, что в 2021 году рост тарифов в среднем по стране составил 3,2%. Данный показатель, как отметил главный эксперт Института конкурентной политики и регулирования рынков НИУ ВШЭ Назар Сапаров, ниже уровня инфляции, который прогнозировался ранее.

«Регионы не используют полностью возможность роста тарифов до уровня, который им разрешает федерация, и повышают на меньшую величину. Это происходит из социально-политических соображений — не хотят нагружать население еще больше», — заявила зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

В 2021 году реальное повышение цен в два раза превысило прогнозные значения. По данным Росстата, годовая инфляция в ноябре ускорилась до 8,4%, что является максимальным показателем с 2016 года. В результате многие предприятия ЖКХ столкнулись с проблемами, подчеркнул эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. Он указал на образование кассовых разрывов.

«Предприятиям ЖКХ не хватает средств на проведение модернизации из тарифных источников. К примеру, отрасль водоснабжения и водоотведения находиться в убытках с 2009 года, теплоснабжения — с 2014-2015 годов», — подчеркнул эксперт комиссии общественного совета при Минстрое по ЖКХ Гайк Багдасарян.

Увеличение кассовых разрывов обусловлено подорожанием основных составляющих тарифов: стоимость топлива (мазут и уголь) повысилась до 200%, на металл и изделия из него — на 80-120%, продукцию из полиэтилена — до 50%, сырье и реагенты — до 30%. По словам Багдасаряна, это повлечет за собой проблемы для ЖКХ, которые не смогут выполнить часть ремонтных работ, проиндексировать зарплаты рабочему персоналу, притормозят инвестиционные программы.

На динамику инфляции в среднесрочной перспективе будут влиять сроки стабилизации цен на энергоносители в Европе, стоимость перевозок, ситуация на ключевых сырьевых рынках, сообщили изданию в Минэкономразвития. Если инфляция будет заметно выше прогнозируемой в 2022 году, на росте тарифов это не скажется, заявил Багдасарян. Он пояснил, что их должны изменить не позднее, чем до 20 декабря года, предшествующего тому, на который устанавливаются, то есть до 20 декабря 2021 года.