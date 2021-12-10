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1 час назад

Защитный актив: россияне закупились золотом

На фоне пандемии спрос россиян на золотые слитки и монеты стал рекордным с 2014 года. За три квартала 2021 года граждане купили 4 т драгоценного металла, что на 8% превышает показатель такого же периода 2020 года. Об этом сообщают «Известия».

Защитный актив: россияне закупились золотом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Для инвесторов золото является «защитным активом», поэтому они зачастую используют его как средство сбережения денег во время социальных и экономических кризисов, заявила директор по государственной политике и взаимодействию с центральными банками Всемирного совета по золоту Татьяна Фиц. Также оно страхует от рисков инфляции и колебаний валютных курсов, отметила она.

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Рост спроса на золотые слитки и монеты в этом году наблюдается не только в России. В частности, за девять месяцев 2021 года в США население приобрело 91,3 т драгметалла, что на 79% больше показателя аналогичного периода 2020 года. В Китае рост оценивается в 54%, а в Индии — в 24%, до 208,5 т и 101,5 т соответственно. По мнению Фиц, ожидаемая отмена налога на добавленную стоимость еще больше повысит приток инвестиций в благородный металл.

Также благодаря отмене НДС на золотые слитки у россиян появится альтернатива вложениям в иностранную валюту и новый инструмент формирования пенсий, отмечается в исследовании независимого агентства MAGRAM Market Research.

По словам руководителя группы товарных рынков ПСБ Сергея Устименко, объем привлеченных средств в обезличенные металлические счета с начала этого года вырос на 30% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, а продажи золотых монет — в четыре раза. Это, по его мнению, обусловлено высокими темпами инфляции и напряженностью в связи с распространением нового «Омикрон»-штамма коронавируса.

Динамику подтвердили и в ВТБ: объем вложенных активов в БПИФ «Золото» (биржевой паевый инвестиционный фонд) вырос в 2,5 раза с начала года.

Спрос на золото растет и на фоне повышения геополитической напряженности, заявил управляющий Private Banking банка «Зенит» Георгий Окромчедлишвили. Во избежание обесценивания средств игроки ищут защитные активы, однако перекладывать деньги в доллары и евро невыгодно за счет крайне низких ставок, отметил он.

В ноябре замминистра финансов Алексей Моисеев на XIII международном форуме «Российский рынок драгоценных металлов» сообщил, что правительство намерено отменить НДС на золото в начале 2022 года. Однако, по его словам, сначала в России должны внедрить Государственную систему контроля за оборотом драгоценных металлов.

Ранее сообщалось, что на Мосбирже по итогам января-октября 2021 года физический объем сделок с золотом за год увеличился почти в 4 раза — до 42,27 тонны, с серебром — на 28,1%, до 22,387 тонны.

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