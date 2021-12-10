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1 час назад

Должникам по налогам подсказали способ избежать санкций

Россияне, имеющие налоговую задолженность, могут без санкций погасить ее в течение пяти дней после поступления исполнительного документа к судебным приставам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФССП РФ.

Должникам по налогам подсказали способ избежать санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если платежи не были выполнены в установленный срок, налогоплательщик становится должником. После поступления исполнительного документа в службу судебных приставов должнику устанавливается предусмотренный законом пятидневный срок для уплаты задолженности, в течение которого санкции в рамках принудительного исполнения судебным приставом-исполнителем не применяются», – подчеркнули в ведомстве.

Когда указанный срок истечет, с должника будет взыскан исполнительский сбор в размере 7% от размера долга, но не менее 1 тысячи рублей для физлиц и ИП и не менее 10 тысяч рублей - для юридических лиц, добавили в ФССП.

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В начале декабря Верховный суд России предложил осуществлять взыскание налоговых долгов с граждан во внесудебном порядке. По словам председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева, лишь за девять месяцев 2021 года мировыми судьями было рассмотрено 2 млн дел о выдаче судебных приказов для взыскания налоговых задолженностей с граждан. При этом возражения должников поступили лишь в отношении 5% судебных приказов. Предполагается предоставить возможность должникам в течение месяца со дня получения решения о взыскании задолженности направить в налоговый орган письменное возражение, при поступлении которого взыскание можно будет осуществлять только в судебном порядке.

В конце октября стало известно, что Министерство финансов предложило отказаться от рассылки бумажных уведомлений налогоплательщикам. В пояснительной записке к документу уточняется, что ежегодный рост тарифов влечет за собой постоянное увеличение бюджетных расходов на пересылку почтовых уведомлений. По данным ведомства, общий объем предусмотренных на это бюджетных ассигнований в 2018 году достиг 2,9 миллиарда рублей, в 2019 году — 3,2 миллиарда рублей, в 2020 году — 3,3 миллиарда рублей.
Личный счет,Федеральная налоговая служба,Минфин,
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