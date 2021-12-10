Должникам по налогам подсказали способ избежать санкций

Россияне, имеющие налоговую задолженность, могут без санкций погасить ее в течение пяти дней после поступления исполнительного документа к судебным приставам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФССП РФ.

«Если платежи не были выполнены в установленный срок, налогоплательщик становится должником. После поступления исполнительного документа в службу судебных приставов должнику устанавливается предусмотренный законом пятидневный срок для уплаты задолженности, в течение которого санкции в рамках принудительного исполнения судебным приставом-исполнителем не применяются», – подчеркнули в ведомстве.

Когда указанный срок истечет, с должника будет взыскан исполнительский сбор в размере 7% от размера долга, но не менее 1 тысячи рублей для физлиц и ИП и не менее 10 тысяч рублей - для юридических лиц, добавили в ФССП.

В начале декабря Верховный суд России предложил осуществлять взыскание налоговых долгов с граждан во внесудебном порядке. По словам председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева, лишь за девять месяцев 2021 года мировыми судьями было рассмотрено 2 млн дел о выдаче судебных приказов для взыскания налоговых задолженностей с граждан. При этом возражения должников поступили лишь в отношении 5% судебных приказов. Предполагается предоставить возможность должникам в течение месяца со дня получения решения о взыскании задолженности направить в налоговый орган письменное возражение, при поступлении которого взыскание можно будет осуществлять только в судебном порядке.