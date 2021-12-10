Предпенсионерам назвали положенные льготы и выплаты

Предпенсионеры – россияне, которым осталось пять лет до выхода на пенсию - могут получать налоговые льготы и денежные выплаты от государства. Об этом рассказала «Прайм» ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.

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В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно растет возраст выхода на пенсию. К 2028 году он должен подняться до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. До конца 2018 года женщины выходили на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60 лет.

Фатима Ногайлиева напомнила, что в России существует понятие предпенсионного возраста, который наступает за пять лет до даты выхода на пенсию.

«В переходный период эти пять лет отсчитываются от даты предполагаемого возраста выхода на пенсию. Например, если мужчина должен выйти на пенсию в 61 год, то предпенсионером он будет считаться с 56 лет», — пояснила эксперт.

По ее словам, россияне предпенсионного возраста имеют ряд льгот, в частности, освобождаются от налога на земельный участок площадью не более шести соток, а также от налога на недвижимость. При этом льготы по транспортному налогу зависят от региона проживания.

Также предпенсионеры по достижении 55 и 60 лет соответственно получают право на алименты от детей, бывших супругов, внуков, братьев, сестер или пасынков и падчериц. Условием для денежного содержания является отсутствие необходимого дохода на минимальные нужды. При этом размер алиментов устанавливается по соглашению сторон или судом, пояснила Фатима Ногайлиева.

Также ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ напомнила, что безработные россияне предпенсионного возраста могут получить пособие в повышенном размере (12 792 рубля в 2022 году) и пройти бесплатное переобучение, обратившись в органы службы занятости.