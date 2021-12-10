Цены на туры в Египет рухнули до уровня 2015 года

Российские туроператоры распродают путевки в Египет по ценам уровня 2015 года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).l

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Отмечается, что на египетском направлении в этом году можно приобрести туры по выгодным ценам. Так, самые дешевые туры на двоих в середине декабря с вылетом из Москвы могут обойтись в 28 тыс. рублей. Ближе к Новому году их получится купить всего за 40 тыс. рублей.

«Период с середины декабря до начала новогодних праздников традиционно является для Египта невысоким сезоном. Это влияет как на ценообразование отелей, которые дают очень привлекательные расценки, так и на туроператоров», — пояснили в PEGAS Touristik.

По словам туроператоров, выгодные предложения появились при традиционном спаде спроса, который, как правило, наблюдается во второй половине декабря. В это время люди активно работают и у большинства очень сильная трудовая нагрузка, а потому приобретать туры на период перед новогодними праздниками просто не имеет смысла. Зато на период январских праздников спрос очень высок и цены на туры заметно выше.