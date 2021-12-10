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39 минут назад

Жену российского священника поразила его зарплата

Супруга настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Александровская в Сестрорецке обвинила мужа в абьюзе и растрате денег, заявив, что зарплата батюшки составляет 500 тыс. рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

Жену российского священника поразила его зарплата
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Анны Никитиной, она вынуждена была уйти от мужа и «найти в себе силы» подать на развод, так как устала от бесконечных скандалов и оскорблений в семье. Сейчас она вместе с детьми живет в воскресной школе, а в дом муж ее не пускает и сменил замки.

По словам женщины, во время семейной жизни ей приходилось выпрашивать каждую копейку, даже на рождение ребенка вещи собирали прихожане, так как священник отказался давать деньги.

При этом Анна Никитина утверждает, что нашла у мужа тетради с доходами и расходами, из которых ясно, что зарплата настоятеля составляла 500 тыс. рублей. При этом свечница и второй священник получали в месяц по 17 и 40 тыс. рублей.

По словам священнослужителя, тетради, которые нашла его жена, — это книги с расходами церкви, деньги он не присваивал, а полмиллиона тратил на свечи и ремонты. В деле разбирается епархия и правоохранительные органы.

Ранее Чебоксарско-Чувашская епархия запретила служить настоятелю храма в Новочебоксарске Роману Степанову после того, как он обратился к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с призывом предоставить декларации о доходах и имуществе.

Личный счет,Анна Никитина,Роман Степанов,МВД,
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