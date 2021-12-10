Какие категории граждан имеют право на льготы по услугам ЖКХ

Эксперты рассказали «Ура.ру», какие категории граждан имеют право на субсидии по услугам ЖКХ.

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Эколог, автор учебника «Управление ЖКХ» Илья Рыбальченко напомнил, что в Москве действует правило, по которому человек не может платить за услуги ЖКХ более 10% своего заработка. Все, что превышает эту сумму, государство возвращает через субсидии.

По его словам, на субсидии могут рассчитывать ветераны, чернобыльцы, многодетные и малообеспеченные семьи.

«Это те люди, которые тратят из своего кошелька много средств на ЖКХ. Этих людей нужно поддерживать», - добавил Рыбальченко.

Эксперт по жилищному праву и реформе ЖКХ Виктор Федорук отметил, что в разных регионах своя шкала процентов, выше которых государство компенсирует затраты на жилищно-коммунальные услуги.

«Где-то 5%, где-то 10%, где-то 15%. Это устанавливает регион самостоятельно», - сказал Федорук.