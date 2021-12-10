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37 минут назад

Какие категории граждан имеют право на льготы по услугам ЖКХ

Эксперты рассказали «Ура.ру», какие категории граждан имеют право на субсидии по услугам ЖКХ.

Какие категории граждан имеют право на льготы по услугам ЖКХ
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Эколог, автор учебника «Управление ЖКХ» Илья Рыбальченко напомнил, что в Москве действует правило, по которому человек не может платить за услуги ЖКХ более 10% своего заработка. Все, что превышает эту сумму, государство возвращает через субсидии.

ФАС объявила о подорожании услуг ЖКХ в 2022 году

По его словам, на субсидии могут рассчитывать ветераны, чернобыльцы, многодетные и малообеспеченные семьи.

«Это те люди, которые тратят из своего кошелька много средств на ЖКХ. Этих людей нужно поддерживать», - добавил Рыбальченко.

Эксперт по жилищному праву и реформе ЖКХ Виктор Федорук отметил, что в разных регионах своя шкала процентов, выше которых государство компенсирует затраты на жилищно-коммунальные услуги.

«Где-то 5%, где-то 10%, где-то 15%. Это устанавливает регион самостоятельно», - сказал Федорук.

С 1 июля 2022 года в России на 4% повысятся тарифы на услуги ЖКХ. В 2021 году рост тарифов составил 3,2%.

Личный счет,Виктор Федорук,ФАС,
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