Мошенники придумали новый психологический трюк для обмана россиян

Мошенники стали использовать психологический трюк, чтобы вывести деньги со счетов обманутых россиян. Об этом рассказала глава проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева, сообщает РИА «Новости».

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По ее словам, в последнее время злоумышленники все чаще используют схему, которая «не предполагает физического взаимодействия». Для этого они отправляют гражданам предупреждения о необходимости срочно решить какую-то проблему. Люди верят и звонят в мошеннический кол-центр.

«В разговоре с оператором сообщают сведения, позволяющие обчистить их счета, или устанавливают вредоносное ПО на свои телефоны или компьютеры», - рассказала Лазарева.

В предупреждениях, отправленных по СМС или электронной почте, говорится о возможных списаниях с карты или проблемах с банковским счетом. Иногда речь идет о неких мифических выплатах или увеличении пособий.

Данная схема тонко учитывает психологию человека: люди больше доверяют тем, кому звонят сами.

Лазарева предложила защитить людей с помощью перенастройки спам-фильтров. Для этого почтовые сервисы и операторы должны проанализировать ключевые слова, используемые мошенниками.