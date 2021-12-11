Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 73.61EUR 83.12
Войти в почту
1 час назад

Мошенники придумали новый психологический трюк для обмана россиян

Мошенники стали использовать психологический трюк, чтобы вывести деньги со счетов обманутых россиян. Об этом рассказала глава проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева, сообщает РИА «Новости».

Мошенники придумали новый психологический трюк для обмана россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, в последнее время злоумышленники все чаще используют схему, которая «не предполагает физического взаимодействия». Для этого они отправляют гражданам предупреждения о необходимости срочно решить какую-то проблему. Люди верят и звонят в мошеннический кол-центр.

«В разговоре с оператором сообщают сведения, позволяющие обчистить их счета, или устанавливают вредоносное ПО на свои телефоны или компьютеры», - рассказала Лазарева.

В предупреждениях, отправленных по СМС или электронной почте, говорится о возможных списаниях с карты или проблемах с банковским счетом. Иногда речь идет о неких мифических выплатах или увеличении пособий.

Данная схема тонко учитывает психологию человека: люди больше доверяют тем, кому звонят сами.

Лазарева предложила защитить людей с помощью перенастройки спам-фильтров. Для этого почтовые сервисы и операторы должны проанализировать ключевые слова, используемые мошенниками.

Накануне мошенники устроили массовый обзвон пенсионеров в Волгограде.

Личный счет,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители