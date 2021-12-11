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55 минут назад

Россиянам предложили выплачивать 13-ю пенсию

Глава фракции «СРЗП» Сергей Миронов предложил выплачивать россиянам 13-ю пенсию перед новым годом, сообщает ИА DEITA.RU.

Сейчас соответствующий законопроект глава фракции направил в правительство. Для его реализации из бюджета потребуется 654,8 млрд рублей. Миронов предполагает, что принятие такого закона позволит побороть бедность в стране.

Он также подчеркнул, что пенсионеры самые незащищенные слои граждан, а перед Новым годом они обращаются за кредитами и займами в кредитные организации. Подобная выплата позволила бы им этого не делать. Кроме предновогодней пенсии Миронов предложил снизить возраст по получению повышенной страховой выплаты.

Кто получит сразу две пенсии в декабре

Сейчас ее получают пенсионеры старше 80 лет, глава СРЗП хочет снизить этот возраст на 10 лет - до 70. Страховая выплата - 6 тысяч рублей, поэтому ежегодно в бюджете необходимо будет находить до 54 млрд рублей.

В этом году средняя выплата по пенсии &ndash; 15,8 тысяч. По данным статистической службы, за чертой бедности проживает более 17,6 млн граждан.

Личный счет,Видео,Сергей Миронов,РИА "Дейта",
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