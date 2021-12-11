Россиянам предложили выплачивать 13-ю пенсию

Глава фракции «СРЗП» Сергей Миронов предложил выплачивать россиянам 13-ю пенсию перед новым годом, сообщает ИА DEITA.RU.

Сейчас соответствующий законопроект глава фракции направил в правительство. Для его реализации из бюджета потребуется 654,8 млрд рублей. Миронов предполагает, что принятие такого закона позволит побороть бедность в стране.

Он также подчеркнул, что пенсионеры самые незащищенные слои граждан, а перед Новым годом они обращаются за кредитами и займами в кредитные организации. Подобная выплата позволила бы им этого не делать. Кроме предновогодней пенсии Миронов предложил снизить возраст по получению повышенной страховой выплаты.

Сейчас ее получают пенсионеры старше 80 лет, глава СРЗП хочет снизить этот возраст на 10 лет - до 70. Страховая выплата - 6 тысяч рублей, поэтому ежегодно в бюджете необходимо будет находить до 54 млрд рублей.