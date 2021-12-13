Россиянам пообещали рост зарплат в новом году

Около 60 процентов российских компаний планируют повысить доход сотрудников в новом году. Рост зарплат специалистов на пять-десять процентов обещают в 50 процентах компаний. Об этом говорится в исследовании международной компании Hays (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

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Основная тенденция на рынке труда в 2021 году — постепенный возврат к показателям доковидных 2018-2019 годов, отметили эксперты. О снижении зарплат своих сотрудников рассказали только семь процентов работодателей — в три с половиной раза меньше, чем год назад.

Около 50 процентов работодателей увеличили численность своих сотрудников, 30 процентов сохранили прежний штат. Порядка 94 процентов не планируют снижать численность сотрудников в 2022 году.

При этом 56 процентов специалистов готовы сменить работу в ближайшем будущем, многие из них ждут более высоких зарплат на новом месте. Также исследование показало, что 97 процентов опрошенных работодателей не планируют урезать зарплаты своим сотрудникам в 2022 году.

Об увеличении доходов своих работников рассказали в 56 процентах компаний, в большинстве случаев (46 процентов) повышение составило 5-10 процентов или 11-20 процентов (восемь процентов). Основные причины роста доходов — увеличение окладной (80 процентов) или премиальной (32 процента) части.

Работодатели в 2022 году прогнозируют рост дохода более чем на 21 процент представителям ИТ, фармацевтики, а также строительства и девелопмента. Основные трудности при подборе персонала, ожидаемые работодателями в 2022 году, — дефицит подходящих кандидатов, их завышенные зарплатные ожидания, а также конкуренция с другими работодателями за квалифицированные кадры.