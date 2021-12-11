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36 минут назад

Пенсионеров предупредили об опасности использования карты «Мир»

Журнал «Налоги и бухгалтерия» опубликовал материал о том, какие риски несут пенсионеры при использовании карты «Мир», которая стала единственной государственной платежной системой в России.

Пенсионеров предупредили об опасности использования карты «Мир»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание обратило внимание на то, что карту могут заблокировать, если владелец слишком часто переводит деньги или делает онлайн-покупки. Карту могут также заблокировать и при частом переводе «слишком маленьких» сумм. Это может послужить аргументом в обвинении в террористической деятельности. Еще одной причиной блокировки может стать постоянное поступление различных сумм на карту, даже если это помощь от детей.

При этом ограниченность в онлайн-покупках и в пользовании за границей авторы материала считают не актуальной проблемой для российских пенсионеров.

Кроме того, смс-информирование при пользовании картой бесплатно только первые два месяца, далее за нее взимается ежегодная плата в 360 рублей. Но пенсионеры могут от нее сразу отказаться.

Однако в карте «Мир» есть плюсы: бесплатное обслуживание, дополнительные услуги пенсионерам по льготному тарифу, отсутствие комиссии при снятии и переводе средств и четырехступенчатая система защиты.

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