Российским пенсионерам предложили выплачивать 13-ю пенсию

Депутаты фракции «Справедливая Россия – за правду» предложили ежегодно выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию по старости. Предложение опубликовано на сайте фракции.
Депутаты объяснили свое предложение необходимостью борьбы с бедностью в стране, поскольку пенсионеры - самые социально незащищенные граждане в стране.
Руководитель партии Сергей Миронов напомнил, что перед праздниками, в декабре, россияне начинают брать в долг и активно берут потребительские кредиты.
«Надеюсь, что получив 13-ю пенсию, многие пенсионеры откажутся от кредитов. Людям не придется залезать в долги, а потом гасить их с большими непосильными процентами», – сказал Миронов.
Также депутаты предлагают пенсионерам с 70 лет в два раза увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии по старости, размер которой в 2021 году ее размер составляет 6044 рубля. Сейчас данную доплату получают россияне от 80 лет.
Соответствующий законопроект фракция направила на отзыв в Правительство РФ.