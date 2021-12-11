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46 минут назад

Российским пенсионерам предложили выплачивать 13-ю пенсию

Депутаты фракции «Справедливая Россия – за правду» предложили ежегодно выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию по старости. Предложение опубликовано на сайте фракции.

Российским пенсионерам предложили выплачивать 13-ю пенсию
Фото: ТАССТАСС

Депутаты объяснили свое предложение необходимостью борьбы с бедностью в стране, поскольку пенсионеры - самые социально незащищенные граждане в стране.

Руководитель партии Сергей Миронов напомнил, что перед праздниками, в декабре, россияне начинают брать в долг и активно берут потребительские кредиты.

«Надеюсь, что получив 13-ю пенсию, многие пенсионеры откажутся от кредитов. Людям не придется залезать в долги, а потом гасить их с большими непосильными процентами», – сказал Миронов.

Также депутаты предлагают пенсионерам с 70 лет в два раза увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии по старости, размер которой в 2021 году ее размер составляет 6044 рубля. Сейчас данную доплату получают россияне от 80 лет.

Соответствующий законопроект фракция направила на отзыв в Правительство РФ.

Личный счет,Сергей Миронов,Справедливая Россия,Правительство РФ,
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