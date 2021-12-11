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30 минут назад

В 2022 году нескольким категориям россиян увеличат выплаты

В Госдуме рассказали, что в 2022 году в России вырастет размер материнского капитала и увеличится часть социальных пособий и выплат. Об этом сообщила член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, передает URA.RU

Кому из россиян увеличат выплаты
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«В 2022 году МРОТ и прожиточный минимум вырастут на 8,6%, опережая инфляцию. В результате поднимутся пособия по нетрудоспособности, пособия семьям с детьми», - заявила Бессараб.

Также парламентарий отметила, что с 1 февраля 2022 года материнский капитал увеличится на уровень реальной, а не прогнозируемой инфляции. Аналогичное изменение коснется пенсионного обеспечения.

Ранее москвичам пообещали выплату в 15 000 рублей за испытание «Спутника М».

Личный счет,Светлана Бессараб,Госдума,
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