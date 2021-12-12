Шесть привычек, позволяющих сделать накопления при любой зарплате

Шесть финансовых привычек, которые помогут накапливать и планировать бюджет при любой зарплате, назвала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко. Об этом пишет «Прайм».

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Планировать покупки и делать их в конце месяца;

Всегда спрашивать себя: так ли необходима покупаемая вещь, как часто ей пользоваться, стоит ли она этих денег;

Не покупать что-то только из-за низкой цены;

Расходовать деньги не в том месяце, в котором они отложены, а месяцем позже, чтобы избежать неожиданных приобретений;

Временно отказаться от банковской карты, так как траты наличными более наглядны;

Можно ежемесячно радовать себя на сумму, не превышающую 5% от «лишних» денег.

Дайнеко рекомендовала ежемесячно откладывать 10% заработка. Также желательно иметь подушку безопасности, размер которой равняется примерно шести обязательным ежемесячным расходам. Стоит сразу определить, в какой ситуации средства из нее могут быть использованы: пожар, неожиданное увольнение или затянувшийся поиск работы. Для психологического спокойствие эксперт посоветовала вести бюджет и иметь план на определенный период.