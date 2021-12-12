В ПФР анонсировали надбавку для одной категории пенсионеров

Неработающие пенсионеры будут получать «сельскую надбавку» независимо от места своего проживания в России. Данное правило начнет действовать с 1 января 2022 года. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на ПФР.

Ранее неработающие пенсионеры, отработавшие в сельской местности не менее 30 лет, получали повышенные выплаты, только если жили на селе.

Работа до 1992 года в колхозах, совхозах, межколхозных предприятиях, крестьянских хозяйствах или сельхозартелях, а также на машинно-тракторных станциях включается в сельский стаж независимо от профессии, специальности или должности.

После 1992 года право на «сельскую надбавку» получили пенсионеры, работавшие в сферах растениеводства и животноводства.