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39 минут назад

Российский рынок труда испытывает сильнейший с 2014 года дефицит кадров

Российский рынок труда испытывает сильный дефицит работников. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на данные исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В России столкнулись с нехваткой миллионов работников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во второй половине 2021 года работодателям не хватало 2,2 млн кадров, что является максимальным показателем с 2014 года. Отмечается, что дефицит сотрудников растет с начала 2021 года по мере восстановления деловой активности. Пик нехватки кадров пришелся на август этого года, когда рынку не хватало почти 2,25 млн сотрудников.

"Если год назад на одну вакансию приходилось по два безработных, то сейчас ситуация диаметрально противоположная — открытых вакансий ровно в два раза больше, чем желающих устроиться на работу", — прокомментировала президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.

Она предположила, что нехватка рабочих рук связана с демографической проблемой сокращения населения трудоспособного возраста.

По ее словам, дефицит усугубил отток трудовых мигрантов, так как большая часть вакансий (68%) приходится на рабочие специальности.

Ранее были названы самые востребованные профессии в России. Так, за этот год в России было размещено 157,9 тыс. вакансий водителей, 147,3 тыс. вакансий менеджеров по продажам и 145,7 тыс. вакансий продавцов. Кроме того, популярными оказались вакансии на должность бухгалтера (87,2 тыс.), менеджера по работе с клиентами (80,5 тыс.) и кладовщика, в том числе грузчика и комплектовщика (74,9 тыс.), а также повара всех уровней (53,8 тыс.).

Личный счет,Елена Трубникова,Lenta.ru,
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