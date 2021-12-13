Россиян предупредили о штрафах при накоплении пенсии

Россиян могут оштрафовать за несвоевременное внесение взносов по накопительному страхованию жизни (НСЖ). Об этом рассказал эксперт НПФ «Будущее», экономист Евгений Биезбардис, сообщает РИА Новости.

По его словам, в договоре НСЖ всегда указывается размер и периодичность пополнения счета. В случае, если человек нарушает график и не вносит платеж вовремя, то с ним могут даже расторгнуть договор без возвращения ранее внесенных средств, отметил специалист.

В то же время Биезбардис уточнил, что с негосударственным пенсионным обеспечением дело обстоит несколько проще. Согласно словам эксперта, здесь можно временно приостановить взносы и возобновить их тогда, когда появится такая возможность. В этом случае применяемых санкций намного меньше: они есть в части софинансирования работодателем или дополнительной страховки.

Кроме того, как объяснил Биезбардис, гражданам нужно обратить отдельное внимание на вероятность банкротства или отзыв лицензии у пенсионного фонда или страховой компании. В таких случаях нередки ситуации, когда людям не возвращают все ранее вложенные средства. В негосударственных пенсионных фондах создаются страховые резервы.