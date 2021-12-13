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23 минуты назад

Россиян предупредили о штрафах при накоплении пенсии

Россиян могут оштрафовать за несвоевременное внесение взносов по накопительному страхованию жизни (НСЖ). Об этом рассказал эксперт НПФ «Будущее», экономист Евгений Биезбардис, сообщает РИА Новости.

Россиян предупредили о штрафах при накоплении пенсии
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По его словам, в договоре НСЖ всегда указывается размер и периодичность пополнения счета. В случае, если человек нарушает график и не вносит платеж вовремя, то с ним могут даже расторгнуть договор без возвращения ранее внесенных средств, отметил специалист.

В то же время Биезбардис уточнил, что с негосударственным пенсионным обеспечением дело обстоит несколько проще. Согласно словам эксперта, здесь можно временно приостановить взносы и возобновить их тогда, когда появится такая возможность. В этом случае применяемых санкций намного меньше: они есть в части софинансирования работодателем или дополнительной страховки.

Кроме того, как объяснил Биезбардис, гражданам нужно обратить отдельное внимание на вероятность банкротства или отзыв лицензии у пенсионного фонда или страховой компании. В таких случаях нередки ситуации, когда людям не возвращают все ранее вложенные средства. В негосударственных пенсионных фондах создаются страховые резервы.

Ранее стало известно, что пенсионные накопления россиян в негосударственных пенсионных фондах будут облагать налогом в 13%.

Личный счет,НПФ "Будущее",РИА Новости,
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