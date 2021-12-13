В Минтруде заявили, что все пенсии с 2015 года выплачены в полном объеме

«В 2016 году в условиях высокой инфляции по итогам 2015 года (12,9%) был принят особый порядок индексации пенсий: с начала года они были повышены на 4% и дополнительно по итогам 2016 года (в январе 2017 года) была осуществлена единовременная денежная выплата в размере 5 тыс. рублей всем категориям пенсионеров», — указано в сообщении Минтруда.