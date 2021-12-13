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57 минут назад

В Минтруде заявили, что все пенсии с 2015 года выплачены в полном объеме

Министерство труда России отреагировало на ситуацию с недоплаченными с 2015 года пенсиями, отметив, что выплаты пенсионерам осуществлялись с опережением роста фактической инфляции.

В Минтруде заявили, что все пенсии с 2015 года выплачены в полном объеме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Госдуме Депутаты от КПРФ заявили, что пенсионеры с 2015 года в среднем не получили около 90 тыс. рублей на пенсию.

«В 2016 году в условиях высокой инфляции по итогам 2015 года (12,9%) был принят особый порядок индексации пенсий: с начала года они были повышены на 4% и дополнительно по итогам 2016 года (в январе 2017 года) была осуществлена единовременная денежная выплата в размере 5 тыс. рублей всем категориям пенсионеров», — указано в сообщении Минтруда.

При этом в январе 2019 года была проведена индексация пенсий — на 7,05% при инфляции в 2018 году 4,3%. С этого момента индексация пенсий всегда опережала фактическую величину инфляции.

«Таким образом, Правительством Российской Федерации обеспечивается темп роста страховых пенсий неработающим пенсионерам выше уровня инфляции. С 2015 года инфляция нарастающим итогом составила 46%, а индексация указанных пенсий 55%», — указано в сообщении.

Также в ведомстве заявили, что кроме индексации пенсий, пенсионерам были осуществлены единовременные выплаты в январе 2017 года (5000 руб.) и сентябре 2021 года (10000 руб.).

Личный счет,КПРФ,Минтруд,Госдума,Правительство РФ,
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