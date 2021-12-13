Депутат Госдумы: Каждый пенсионер потерял ₽90 тысяч

Депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин в ходе выступления при рассмотрении законопроекта об отмене повышения пенсионного возраста заявил, что правительство в среднем не доплачивает пенсионерам по 90 тысяч рублей. Причина кроется в том, что индексация пенсий значительно меньше реального уровня инфляции. По его словам, уровень индексации примерно втрое ниже инфляции, передает URA.RU.
«В 2015 году инфляция по официальным данным составляла 12,7%, округляем до 13%. Тогда было принято специальное решение — неработающим пенсионерам индексировать пенсию только на 4% с 2016 года вместо 13%. Мы не поленились и посчитали, сколько же потерял пенсионер при средней пенсии за счет того, что ему недоплачивали 9% все эти годы. Так вот результат получился такой: 90 с небольшим тысяч рублей» — заявил Смолин.
С таким мнением согласился первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев. Он подчеркнул, что в России индексируют пенсии не по факту, а по прогнозу инфляции.
«Сейчас инфляция, по некоторым оценкам, 10%, а индексируют только 5%. При этом у нас неадекватные пенсии. Вот в лаборатории академии при президенте РФ считают, что реальный прожиточный минимум 32 тысячи, а пенсии при этом 12—14 тысяч», — отметил Коломейцев.
Ранее в декабре депутаты фракции «Справедливая Россия – За правду» предложили ежегодно выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию по старости. По их словам, это требуется для борьбы с бедностью в стране, поскольку пенсионеры — самые социально незащищенные граждане. Руководитель партии Сергей Миронов отметил, что перед праздниками, в декабре, россияне начинают брать в долг и активно берут потребительские кредиты. Благодаря 13-й пенсии многие пожилые люди откажутся от кредитов, считает он.