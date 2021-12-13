Депутат Госдумы: Каждый пенсионер потерял ₽90 тысяч

«В 2015 году инфляция по официальным данным составляла 12,7%, округляем до 13%. Тогда было принято специальное решение — неработающим пенсионерам индексировать пенсию только на 4% с 2016 года вместо 13%. Мы не поленились и посчитали, сколько же потерял пенсионер при средней пенсии за счет того, что ему недоплачивали 9% все эти годы. Так вот результат получился такой: 90 с небольшим тысяч рублей» — заявил Смолин.