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17 минут назад

Россиянам пообещали повышение зарплат

60% российских компаний, опрошенных международной рекрутинговой компанией Hays, планируют увеличить доходы сотрудников. Об этом сообщает «Российская газета».

Россиянам пообещали повышение зарплат
Фото: ТАССТАСС

Ради сохранения коллектива и опытных кадров повысить зарплаты на 5-10% планируют ровно в половине опрошенных Hays компаний. На прибавку в 11-20% могут рассчитывать сотрудники еще 8% организаций. Более чем на 20% поднять оклады готовы 2% компаний. Речь идет о представителях IT (23%), фармацевтики (15%), строительства и девелопмента (по 15%).

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Нарастить численность работников планируют в 48% компаний. Нанять новых только на ставшие вакантными должности собираются 39% организаций. Также выяснилось, что 7% компаний откажутся от найма, а 5% собираются запустить программу сокращения численности персонала.

«Начиная с весны мы фиксируем растущий поток входящих запросов на поиск и подбор сотрудников, большинство отраслей нуждается в квалифицированных кадрах», - заявила директор практик Legal, HR, Office Support, Financial Institutions и Accountancy & Finance компании Hays Анна Михеева.

Она отметила, что благодаря развитию онлайн-процессов в период пандемии выросло число компаний, связанных с Digital, доставкой. Эксперт считает, что в 2022 году сохранится высокий спрос на специалистов в области IT, соответственно, их зарплаты продолжат расти.

Михеева также прогнозирует закрепление гибридного и удаленного формата работы.

Исследование также показало, что новое место работы будут вынуждены искать сотрудники 7% работодателей, которые запланировали на 2022 год сокращение фонда оплаты труда.

К смене работы в ближайшее время готовы 56% работников. Самая часто называемая причина - увеличение дохода (75%).

Ранее сообщалось, что, по данным мониторинга НИУ ВШЭ, доходы работающих россиян в некорпоративном секторе по итогам второго квартала 2021 года оказались на 18% ниже в реальном выражении, чем за второй квартал допандемийного 2019 года. Речь идет об индивидуальных предпринимателях, самозанятых, занятых неформально и занятых у частных лиц.

Личный счет,Анна Михеева,
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