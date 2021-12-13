Россияне смогут получать зарплату новым способом

Жители России смогут получать зарплату через Систему быстрых платежей (СБП). Пилотный проект будет запущен в 2022 году. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на проект основных направлений цифровизации финрынка до 2024 года. По мнению экспертов, такая мера позволит бороться с зарплатным рабством.

Напомним, что СБП была запущена 28 января 2019 года. Она дает возможность переводить деньги по номеру телефона и оплачивать товары и услуги по QR-коду. Банк России намерен развивать систему.

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Услуга по перечислению зарплат через систему будет пользоваться спросом у граждан, считает руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея. По его мнению, благодаря подключению СБП возможность выбора банка станет более технологичным процессом и упростит его для потребителя.

Однако эксперт предупредил, что не все компании оценят нововведение, ведь зарплатный проект является частью большего пакета услуг от банка, например, кредита, который существенно влияет на условия по всем остальным продуктам.

Из-за снижения числа карт и оборотов по ним, открытых в рамках зарплатных проектов, условия по другим продуктам могут стать хуже, отметил Кривошея. Он также подчеркнул, что в данном вопросе важно сбалансировать усиление конкуренции на финансовом рынке с отсутствием существенных изменений благосостояния для корпоративного сегмента клиентов финансовых услуг.

«Идея выплаты зарплаты по номеру телефона - это еще один способ минимизировать случаи зарплатного рабства, когда работодатель тем или иным способом навязывает работнику способ получения выплат», – считает исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.

По его словам, на востребованность выплат по СБП среди компаний будут влиять простота и удобство обслуживания со стороны бухгалтерии.

«Как минимум, бухгалтерии нужно будет собирать заявления на выплату зарплаты с указанием номера телефона как главного идентификатора получателя», – отметил Шуст.

Таким образом, главный барьер находится на стороне работодателей, а не банков, заключил Шуст.

Согласно данным Банка России, с момента запуска в СБП в 2019 году было совершено 836 млн переводов между гражданами. Общая сумма составила более 5 трлн рублей.