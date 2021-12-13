Депутат напомнил о «капкане» 1990-х при резком повышении пенсий

«От роста инфляции в первую очередь, пострадают те категории, у которых фиксированный и небольшой доход: это пенсионеры и работники бюджетной сферы. Тогда, для того, чтобы им помочь, придется еще раз добавлять. Это опять вызовет рост инфляции. Мы попадем в тот же капкан, в котором находились в 90-е годы, когда социальная помощь будет не успевать за ростом цен», - отметил депутат.