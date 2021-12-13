Депутат напомнил о «капкане» 1990-х при резком повышении пенсий

Заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме, член комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Андрей Исаев считает, что повышении пенсий необходимо, но оно должно опираться на реальные финансовые возможности. В противном случае пострадают категории населения с небольшим фиксированным доходом – бюджетники и пенсионеры, пишет НСН.
По словам Исаева, повышение пенсии – одна из главнейших задач, поставленных в 2018 году. Но этот рост должен опираться на реальные финансовые возможности. Он напомнил, что его коллеги-депутаты предлагают иногда раздать «огромные деньги».
«Но надо понимать, что когда эта огромная сумма будет разово вброшена в экономику, это приведет к росту инфляции», - подчеркнул Исаев.
Он считает, что в этом случае повышение пенсий не приведет к желаемому эффекту.
«От роста инфляции в первую очередь, пострадают те категории, у которых фиксированный и небольшой доход: это пенсионеры и работники бюджетной сферы. Тогда, для того, чтобы им помочь, придется еще раз добавлять. Это опять вызовет рост инфляции. Мы попадем в тот же капкан, в котором находились в 90-е годы, когда социальная помощь будет не успевать за ростом цен», - отметил депутат.
По его словам, решения, направленные на обеспечение роста пенсий и социального благополучия людей, должны быть разумными и не должны вести к обратному результату.