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2 часа назад

Российских дачников предупредили о штрафах за неубранный снег

Юристы объяснили, какие штрафы могут грозить российским дачникам и садовым некоммерческим товариществам (СНТ) за неубранный снег. Об этом эксперты рассказали РБК.

Дачников предупредили о штрафах за неубранный снег
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Юристы предупредили, что убирать снег и лед на территории должны ее владельцы. За очистку дорог на муниципальной территории отвечает муниципалитет, на федеральной — государство, на территории СНТ — правление товарищества. Решение об уборке снега должно приниматься общим собранием членов садоводческого кооператива.

«Это повлечет за собой введение новой статьи расходов для садоводов и появление целевого взноса на такие работы», — объяснил юрист Евгений Яворский.

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СНТ — юридическое лицо, поэтому спрос с него за нарушения достаточно строг, а председатель товарищества является должностным лицом, поэтому должен нести ответственность за нарушения.

«И далеко не всегда председатель лично является нарушителем. Однако отвечать за нерадивых садоводов придется ему», — отметил Яворский.

За превышение предельной высоты сугробов предусмотрена административная ответственность. Для физических лиц штраф составит 5-10 тысяч рублей, для должностных — 25 тысяч рублей, а для юридических — 300 тысяч рублей. В случае выявленных нарушений в СНТ штраф составит 100 тысяч рублей. Административное взыскание последует, если СНТ не соблюдает нормы по обеспечению доступа службам экстренной помощи для уборки снега и наледи. Выплатить штраф СНТ должно будет из общих взносов, однако товарищество может в судебном порядке взыскать сумму с физического лица, ответственного за нарушение, если сможет доказать его вину.

При этом административная ответственность предусмотрена и для дачников, которые чистят снег на своей территории и выбрасывают его на проезжую часть, тем самым загрязняя ее. Таким образом граждане создают опасность для дорожного движения. О возможных штрафах для СНТ за неубранный снег в ноябре дачников уже предупреждала юрист Надия Айнетдинова.
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