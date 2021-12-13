Дачников предупредили о штрафах за неубранный снег

Юристы предупредили, что убирать снег и лед на территории должны ее владельцы. За очистку дорог на муниципальной территории отвечает муниципалитет, на федеральной — государство, на территории СНТ — правление товарищества. Решение об уборке снега должно приниматься общим собранием членов садоводческого кооператива.

За превышение предельной высоты сугробов предусмотрена административная ответственность. Для физических лиц штраф составит 5-10 тысяч рублей, для должностных — 25 тысяч рублей, а для юридических — 300 тысяч рублей. В случае выявленных нарушений в СНТ штраф составит 100 тысяч рублей. Административное взыскание последует, если СНТ не соблюдает нормы по обеспечению доступа службам экстренной помощи для уборки снега и наледи. Выплатить штраф СНТ должно будет из общих взносов, однако товарищество может в судебном порядке взыскать сумму с физического лица, ответственного за нарушение, если сможет доказать его вину.