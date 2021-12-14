Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
USD 73.41EUR 82.87
Войти в почту
1 час назад

Премьер Мишустин выделил более 12 млрд рублей на повышение зарплаты бюджетников

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 12,2 млрд рублей на повышение зарплаты бюджетников, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу кабинета министров. "Более 12,2 миллиардов рублей будет направлено из резервного фонда на повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - указано в сообщении. В первую очередь, повышение зарплаты коснется учителей, врачей, преподавателях вузов и работников науки и культуры. При этом, 2,9 млрд направят на зарплаты преподавателей, 5,2 млрд рублей - для научных сотрудников, а 2,6 млрд и 1,3 млрд рублей - на зарплаты медицинских работников и работников учреждений культуры соответственно. "Их зарплаты должны в полной мере соответствовать параметрам, установленным указом президента", - указано в сообщении. Ранее президент России Владимир Путин поручил выделить дополнительные средства на повышение зарплат.

Премьер Мишустин выделил более 12 млрд рублей на повышение зарплаты бюджетников
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Личный счет,Михаил Мишустин,Владимир Путин,Правительство РФ,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители