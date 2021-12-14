Премьер Мишустин выделил более 12 млрд рублей на повышение зарплаты бюджетников

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 12,2 млрд рублей на повышение зарплаты бюджетников, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу кабинета министров. "Более 12,2 миллиардов рублей будет направлено из резервного фонда на повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - указано в сообщении. В первую очередь, повышение зарплаты коснется учителей, врачей, преподавателях вузов и работников науки и культуры. При этом, 2,9 млрд направят на зарплаты преподавателей, 5,2 млрд рублей - для научных сотрудников, а 2,6 млрд и 1,3 млрд рублей - на зарплаты медицинских работников и работников учреждений культуры соответственно. "Их зарплаты должны в полной мере соответствовать параметрам, установленным указом президента", - указано в сообщении. Ранее президент России Владимир Путин поручил выделить дополнительные средства на повышение зарплат.