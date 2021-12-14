Россиян ждет четыре новых налога

Россиянам в 2022 году придется заплатить четыре новых налога. Среди них налоговые сборы на доходы по вкладам.

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Россияне с банковскими вкладами в рублях будут платить 13% налога на доходы по вкладам, если они превысили ключевую ставку ЦБ по состоянию на начало года.

Как сообщает «Агентство бизнес-новостей» со ссылкой на «Консультант Плюс», среди новых налогов — также налог на доход по вкладам в иностранной валюте: долларах, евро и т.д. Его надо будет платить по тому же принципу, что и налог по вкладам в рублях.

Также в следующем году появится налог на дивиденды на вклады пожилых людей. Пенсионеры должны будут за свои вклады платить подоходный налог. Пока Госдума не приняла решения освободить эту категорию людей от данного налога.

И четвертый налог — это налог на депозиты, которые не являются наследством.