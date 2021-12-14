Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+1° в 
USD 73.47EUR 82.83
Войти в почту
1 час назад

Россиян ждет четыре новых налога

Россиянам в 2022 году придется заплатить четыре новых налога. Среди них налоговые сборы на доходы по вкладам.

Россиян ждет четыре новых налога
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Россияне с банковскими вкладами в рублях будут платить 13% налога на доходы по вкладам, если они превысили ключевую ставку ЦБ по состоянию на начало года.

Как сообщает «Агентство бизнес-новостей» со ссылкой на «Консультант Плюс», среди новых налогов — также налог на доход по вкладам в иностранной валюте: долларах, евро и т.д. Его надо будет платить по тому же принципу, что и налог по вкладам в рублях.

Также в следующем году появится налог на дивиденды на вклады пожилых людей. Пенсионеры должны будут за свои вклады платить подоходный налог. Пока Госдума не приняла решения освободить эту категорию людей от данного налога.

И четвертый налог — это налог на депозиты, которые не являются наследством.

Ставки вырастут: россиян призвали срочно брать кредиты

«Инвест-Форсайт» ранее сообщал, что в Госдуме предложили повысить налоги на доходы. Речь идет о росте ставки НДФЛ для богатых россиян.

Личный счет,Центральный банк России,Госдума,
174
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители