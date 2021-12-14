Вологжане с ОВЗ смогут подобрать работу на инклюзивной онлайн-ярмарке вакансий

Она пройдет сегодня в областной столице в дистанционном формате. Ознакомиться с рынком рабочих и учебных мест жители областной столицы с ограниченными возможностями здоровья могут с 14.00 до 15.00 на онлайн-площадке.

Ярмарка проводится в рамках областной Декады инвалидов «Территория равных возможностей». Участники смогут получить от работодателей подробную информацию о специфике работы, об открытых позициях, о льготах, характере и условиях труда, а также отправить свое электронное резюме. Также будет представлена информацию о об изменениях в законодательстве по квотированию рабочих мест. Ее озвучат специалисты службы занятости населения.

В инклюзивной онлайн-ярмарке, предположительно, примут участие 10 работодателей области, в их числе: Северо-Западный филиал АО «МегаФон Ритейл», ООО «СтройТерминал», АО «Газпром газораспределение Вологда», ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт», КУ ВО «Центр соцвыплат», ПАО Сбербанк и другие.

Среди самых востребованных профессий у работодателей - программист, повар, кухонный рабочий, слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, ведущий менеджер по логистике, автоматчик картонажного производства, клиентский менеджер (прямые продажи), ведущий специалист по взысканию, бухгалтер, подсобный рабочий. Средняя заработная плата по вакансиям достигает 40000 рублей.

Для участия в онлайн-ярмарке нужно подключиться через трансляцию на YouTube по ссылке. Запись трансляции разместят на видеохостинге YouTube и в сообществе Отделение занятости населения по г. Вологде и Вологодскому району.

По итогам онлайн-ярмарки соискатели смогут отправить резюме на электронный адрес stat-vgczn@yandex.ru (с указанием наименования работодателя-адресата).