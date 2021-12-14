Ущерб от телефонного мошенничества в России за 11 месяцев 2021 года оценивается в 45 миллиардов рублей, заявил замначальника Следственного департамента МВД России полковник юстиции Данил Филиппов. Об этом сообщает РБК.

По словам Филиппова, с телефонными мошенниками сталкивался каждый седьмой россиянин. Половина из них добровольно передавали мошенникам пароли и коды. Что касается украденных сумм, то они варьировались от 15 тысяч рублей до 25 млн рублей.

Филиппов отметил, что преступность перешла в интернет, поскольку он монетизировался. За полгода количество онлайн-преступлений возросло на 20%.

По данным Центробанка, за третий квартал 2021 года интернет-мошенники похитили у россиян 3,2 млн рублей, при этом вернуть получилось лишь 7,7% похищенных денег.