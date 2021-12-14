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10 минут назад

Телефонные мошенники за год украли у россиян ₽45 млрд

Ущерб от телефонного мошенничества в России за 11 месяцев 2021 года оценивается в 45 миллиардов рублей, заявил замначальника Следственного департамента МВД России полковник юстиции Данил Филиппов. Об этом сообщает РБК.

По словам Филиппова, с телефонными мошенниками сталкивался каждый седьмой россиянин. Половина из них добровольно передавали мошенникам пароли и коды. Что касается украденных сумм, то они варьировались от 15 тысяч рублей до 25 млн рублей.

Филиппов отметил, что преступность перешла в интернет, поскольку он монетизировался. За полгода количество онлайн-преступлений возросло на 20%.

Раскрыты выдающие телефонных мошенников слова

По данным Центробанка, за третий квартал 2021 года интернет-мошенники похитили у россиян 3,2 млн рублей, при этом вернуть получилось лишь 7,7% похищенных денег.

В начале декабря сообщалось, что Центробанк намерен создать Единую информационную систему проверки сведений об абоненте. Она должна защитить граждан от телефонных мошенников. В настоящее время посредством мобильного телефона совершаются платежи, переводы, подтверждаются транзакции. Однако использование информации об абонентских номерах является рискованным, поскольку существует вероятность, что мошенники получат к ним доступ и будут использовать телефон для вывода денег с карт и счетов клиентов банков. Согласно документу ЦБ, благодаря единой системе можно будет добиться снижения рисков. Так, организации, использующие при оказании услуг номер телефона клиента, смогут удостовериться в его принадлежности конкретному человеку.
Личный счет,Видео,Центральный банк России,МВД,
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