Часть россиян получит двойные надбавки за работу в праздники

Президент России Владимир Путин поручил правительству выплатить медикам, которые будут работать с ковидными больными в Новый год, надбавки в двойном размере. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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На совещание с членами правительства Путин напомнил, что в прошлом году спецнадбавки за борьбу с COVID-19 в новогодние каникулы получили медики и социальные работники.

«Я просил бы правительство и в 2022 году на праздничные новогодние дни сделать то же самое», - сказал президент.

Он отметил, что сейчас ситуация с коронавирусом не такая тревожная, как в январе 2021-го, но «все-таки сложная и люди работают в условиях больших нагрузок». Путин уточнил у министра финансов Антона Силуанова, есть ли возможность выделить средства на выплаты.

«Да. Уважаемый Владимир Владимирович, по оценкам, это будет стоить чуть больше восьми миллиардов рублей. Такие ресурсы мы найдем в бюджет», - заявил министр.

В апреле 2020 года власти установили спецвыплаты для медиков, работающих с больными коронавирусом: врачам стационаров - 80 тысяч рублей в месяц, медсестрам стационаров и врачам скорой - 50 тысяч, младшему медперсоналу стационаров, водителям, среднему и младшему персоналу скорой помощи – 25 тысяч.