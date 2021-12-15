Мосбиржа преподнесла россиянам неприятный сюрприз

Во вторник, 14 декабря, российский фондовый рынок на утренних торгах пережил обвал. Индекс Мосбиржи терял более 7% и обновил девятимесячный минимум. Ряд экспертов опасаются, что в долгосрочной перспективе разочаровавшиеся частные инвесторы могут покинуть рынок. Об этом пишут «Известия».

Такое мнение, например, приводит профильный Telegram-канал РДВ. Аналитики отмечают, что «в ноябре на Мосбиржу пришли рекордные 1,6 млн новых инвесторов, а рынок встретил их падением индекса Мосбиржи на 15%». Авторы канала уверены, что предстоящее повышение ключевой ставки ЦБ повлечет за собой рост депозитных ставок в банках, которые от этого будут выглядеть еще привлекательнее по сравнению с покупкой активов на фондовом рынке.

Российский рынок акций обвалился из-за того, что в ходе утренней сессии сработал эффект маржин-коллов — принудительно закрылись позиции по ценным бумагам клиентов, купленных на непокрытые брокерские кредиты, заявил изданию начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

«Если в предыдущий день рынок сильно упал и закрывался на минимумах, то на следующий день в первые часы акции традиционно ускоряются на фоне принудительного дозакрытия длинных маржинальных позиций участников. Только сейчас все это было помножено на низкую ликвидность утренней сессии, которая стартовала в бумагах индекса Мосбиржи на прошлой неделе», — отметил Карпунин.

Наблюдаемая распродажа является поводом рассмотреть покупки российских «голубых фишек» широким фронтом, считает Василий Карпунин из «БКС Мир инвестиций».

«Если отбросить геополитические риски, то фундаментальная оценка нашего рынка выглядит неоправданно заниженной. На горизонте 12 месяцев ожидаемая дивидендная доходность превышает 10% по многим наиболее ликвидным бумагам. К таким относится: «Лукойл», «Газпром», «Алроса», ВТБ, Сбербанк, «Норникель» и акции стальных компаний», — сообщил он.

Индексы Мосбиржи и РТС в скором времени будут слабо восстанавливаться, однако затем может произойти снижение, полагает основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров. По его мнению, индекс Мосбиржи не вернется на уровень 3200 пунктов, где он находился годом ранее.

Тем, кому удастся пережить нынешнее падение рынка, лучше диверсифицировать инвестпортфели как по классу активов, так и по их географии, рекомендуют эксперты. Сидоров советует рассмотреть корпоративные облигации и частичный выход в рублевый и валютный кэш. Сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова рекомендует формировать портфели с добавлением облигаций и ETF-фондов.