Доходы по вкладам россиян с 1 января следующего года будут облагаться налогом на доходную часть бюджета физических лиц РФ. Информацию предоставил портал Infokam.su, ссылаясь на заявление ФНС.

Служба отмечает, что вклады менее 1 млн руб. налогообложению не подлежат. В случае, если физлицо имеет несколько вкладов, сумма которых превышает 1 млн руб., то их обязуют заплатить налог НДФЛ по установленной ставке 13%.