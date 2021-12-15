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18 минут назад

В ФНС рассказали, кого из россиян в 2022 году обложат налогом на доходы по вкладам

Доходы по вкладам россиян с 1 января следующего года будут облагаться налогом на доходную часть бюджета физических лиц РФ. Информацию предоставил портал Infokam.su, ссылаясь на заявление ФНС.

Служба отмечает, что вклады менее 1 млн руб. налогообложению не подлежат. В случае, если физлицо имеет несколько вкладов, сумма которых превышает 1 млн руб., то их обязуют заплатить налог НДФЛ по установленной ставке 13%.

В ФНС заявили, что уплатить налог за 2021 год физлицо должно до 1 декабря следующего года.

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Личный счет,Видео,Федеральная налоговая служба,Госдума,
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