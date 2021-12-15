Цены на парковки в Москве вырастут

В Москве с 24 декабря изменятся тарифы на платную парковку. На 53 улицах в центре стоимость вырастет до 450 рублей за час днем и до 200 рублей за час с 21:00 до 8 утра. Об этом сообщает РБК со ссылкой на департамент транспорта Москвы.

Сейчас за час парковки днем водителям приходится платить максимум 380 рублей, ночью – 200 рублей. Такой тариф действует на 492 улицах.

«На 53 улицах в центре с самыми загруженными парковками, например на Большой Никитской, Неглинной улицах, Театральной площади, будет установлен новый тариф: с 8:00 до 21:00 — 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час (включая воскресенье). Изменения коснутся и двух переполненных парковок со шлагбаумом на Новом Арбате: на первом участке в дневное время стоимость будет составлять 450 руб./час, на втором участке — 400 руб./час», — уточнили в департаменте.

Кроме того, представитель дептранса назвал эту меру «необходимой», поскольку текущая стоимость не дает возможности на постоянной основе сохранять свободные парковочные места из-за большого числа ресторанов и магазинов на этих улицах. По его словам, новый тариф позволит освободить до 10–15% мест.

Повышение тарифов мэрия объясняет увеличением нагрузки на улицы, где при относительно небольшом количестве жилых домов сосредоточено «много мест притяжения»: рестораны, торговые и бизнес-центры, достопримечательности, а потому парковки заполнены на 95–100%.