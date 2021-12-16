Финансист предостерег россиян от опасных кредитов

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин в беседе с агентством «Прайм» призвал россиян ответственнее подходить к вопросу о покупке вещей, поскольку выдаваемые крупные кредиты могут способствовать большому количеству необдуманных трат на ненужные вещи. Также эксперт назвал главное преимущество наличного расчета над оплатой кредитными картами.

Финансист подчеркнул, что вне зависимости от того, какой кредит для себя выбрал заемщик, необходимо тщательно продумать, стоит ли того та или иная покупка, поскольку она может быть сделана неожиданно и «на эмоциях». По словам специалиста, избежать подобных трат поможет наличие в кошельке наличных денег, так как оплата ими оказывается более осознанной.