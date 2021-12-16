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1 час назад

Названо неожиданное преимущество наличных денег над кредитными картами

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин в беседе с агентством «Прайм» призвал россиян ответственнее подходить к вопросу о покупке вещей, поскольку выдаваемые крупные кредиты могут способствовать большому количеству необдуманных трат на ненужные вещи. Также эксперт назвал главное преимущество наличного расчета над оплатой кредитными картами.

Финансист предостерег россиян от опасных кредитов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Финансист подчеркнул, что вне зависимости от того, какой кредит для себя выбрал заемщик, необходимо тщательно продумать, стоит ли того та или иная покупка, поскольку она может быть сделана неожиданно и «на эмоциях». По словам специалиста, избежать подобных трат поможет наличие в кошельке наличных денег, так как оплата ими оказывается более осознанной.

«Это необязательно крупные траты. Из большого количества мелких необдуманных трат по итогу получается крупная сумма в месяц. А если средством платежа является кредитная карта, то человек может на эмоциях опустошить кредитный лимит и не найти денег его восполнить, когда закончится льготный период», — отметил Бахтин.

Ранее стало известно, что потребительские расходы супругов в возрасте до 35 лет в России во втором квартале этого года резко выросли — на 23,2 процента по сравнению с первым кварталом, составив примерно 23,4 тысячи рублей в месяц на человека. Темпы роста их трат почти в пять раз превзошли общий по стране показатель.
Личный счет,Александр Бахтин,
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