Неработающим многодетным россиянам предложили выдавать зарплату

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил наделить многодетных родителей трудовым статусом и назначить им зарплату от государства. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на его письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сухарев подчеркнул, что стимулирование рождаемости и создание условий для всестороннего развития детей - одни из главных задач государства. Депутат отметил, что многие россияне не трудоустроены официально, но каждый день ведут домашнее хозяйство и воспитывают детей, отдавая это трудовой деятельности все свое время и силы.

Однако их деятельность и официальный статус не регламентированы законодательством, у них нет социальных гарантий, как у россиян с трудовыми договорами (к примеру, формирования и отчисления пенсионных накоплений и трудового стажа), добавил Сухарев.

«В этой связи прошу вас рассмотреть возможность введения в Российской Федерации специального трудового статуса для одного из родителей, воспитывающих детей и ведущих домашнее хозяйство, обеспечив их мерами государственной поддержки», - обратился он к Голиковой.

По мнению депутата, речь может идти о пенсионном обеспечении и ежемесячной выплате, равной среднему размеру зарплаты в регионе. Назначать эти выплаты необозримо после рождения (усыновления) третьего ребенка и продлевать их до 18-летия младшего ребенка в семье, считает он.