Неработающим многодетным россиянам предложили выдавать зарплату

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил наделить многодетных родителей трудовым статусом и назначить им зарплату от государства. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на его письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой.
Сухарев подчеркнул, что стимулирование рождаемости и создание условий для всестороннего развития детей - одни из главных задач государства. Депутат отметил, что многие россияне не трудоустроены официально, но каждый день ведут домашнее хозяйство и воспитывают детей, отдавая это трудовой деятельности все свое время и силы.
Однако их деятельность и официальный статус не регламентированы законодательством, у них нет социальных гарантий, как у россиян с трудовыми договорами (к примеру, формирования и отчисления пенсионных накоплений и трудового стажа), добавил Сухарев.
«В этой связи прошу вас рассмотреть возможность введения в Российской Федерации специального трудового статуса для одного из родителей, воспитывающих детей и ведущих домашнее хозяйство, обеспечив их мерами государственной поддержки», - обратился он к Голиковой.
По мнению депутата, речь может идти о пенсионном обеспечении и ежемесячной выплате, равной среднему размеру зарплаты в регионе. Назначать эти выплаты необозримо после рождения (усыновления) третьего ребенка и продлевать их до 18-летия младшего ребенка в семье, считает он.
Сейчас россиянки с тремя и более детьми могут выйти на пенсию раньше срока, если воспитывали детей как минимум до восьми лет. Если у женщины трое детей, пенсию назначат на три года раньше пенсионного возраста. Для женщины с четырьмя детьми - на четыре года раньше. При этом для досрочного выхода на пенсию многодетным россиянкам нужно как минимум 15 лет страхового стажа. Летом 2021-го в Госдуме предложили предоставить право на досрочную пенсию и многодетным отцам.