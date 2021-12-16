Раскрыты минусы хранения «денег в деньгах»

«Многие считают, что хранить «деньги в деньгах» (например, купить доллары) – это уже инвестиция. Это не так. Курс валют достаточно непредсказуем, а главное – доллар, рубль или любая другая валюта не способна сама увеличивать свою стоимость, в отличие от компаний реального бизнеса, акции и облигации которых можно купить на фондовом рынке», — заявил Сосновский.