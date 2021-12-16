Раскрыты минусы хранения «денег в деньгах»

Директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский в беседе с агентством «Прайм» рассказал, кому не следует покупать доллары. Он отметил, что приумножить свои сбережения с помощью покупки валюты можно только в том случае, если делать это грамотно.
«Многие считают, что хранить «деньги в деньгах» (например, купить доллары) – это уже инвестиция. Это не так. Курс валют достаточно непредсказуем, а главное – доллар, рубль или любая другая валюта не способна сама увеличивать свою стоимость, в отличие от компаний реального бизнеса, акции и облигации которых можно купить на фондовом рынке», — заявил Сосновский.
Если человеку предстоят траты в рублях, то лучше не покупать на эти средства доллары, советует он. Если финансовой целью являются инвестиции, то тогда необходимо определиться с горизонтом вложений. Так, для более длинных инвестиций потребуется больше долларов.
Ранее руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин в беседе с агентством «Прайм» заявил о снижении ажиотажного спроса на доллары из-за укрепления рубля.