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16 минут назад

Россиянам несколько раз повысят пенсии в новом году

В 2022 году в России будет несколько индексации пенсий, однако повышение выплат коснется не всех пенсионеров.

Россиянам несколько раз повысят пенсии в новом году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщают «Аргументы и Факты», с 1 января на 5,9% будут проиндексированы все страховые пенсии: пенсии неработающих пенсионеров, по инвалидности и по потере кормильца. Средняя выплата составит 17 115 рублей в месяц.

На надбавку к пенсии с 1 января могут также рассчитывать неработающие пенсионеры, которые более 30 лет трудились в сельской местности.

С 1 апреля на 7,7% будут проиндексированы социальные пенсии. Средний размер превысит 10 тысяч рублей в месяц.

В России предложили ввести 13-ю пенсию

1 октября ожидается индексация пенсий военных и бывших сотрудников силовых структур. Повышение составит 4%.

С 1 августа 2022 года будет произведен перерасчет для работающих пенсионеров. В рамках перерасчета будет назначена доплата за дополнительно отработанный стаж.

Ранее комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов разработал инициативу ежегодно выплачивать россиянам предновогоднюю 13-ю пенсию. Предполагается, что она будет выплачиваться всем пенсионерам и составит 100% ежемесячной суммы пенсии.

Личный счет,Госдума,
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