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1 час назад

Материнский капитал предлагают разрешить использовать для покупки земли

Правительству предложили разрешить использование материнского капитала для покупки земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Эту инициативу рассмотрят в Минфине, Минтруде и Минстрое. Об этом пишут «Известия».

Действие материнского капитала захотели расширить
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, с этим предложением в кабинет министров обратилась федеральная сеть «Этажи». Ее поддержали члены общественного совета при Министерстве строительства и ЖКХ. Как указано в письме, эта инициатива положительно скажется на доступности жилья для граждан России и поможет в развитии ИЖС.

В настоящее время на средства материнского капитала можно покупать только квартиры и готовые частные дома. Как заявил генеральный директор федеральной сети «Этажи» Ильдар Хусаинов, подобные ограничения создают сложности для семей при строительстве собственного дома.

В письме отмечается, что покупку земли необходимо сделать доступной, если выделяются соразмерные сумме капитала доли на детей в имеющейся квартире.

По данным исследования «ДОМ.РФ» и ВЦИОМа, примерно 23 миллиона россиян хотят переехать из квартиры в собственный дом.

Самостоятельное строительство дома обойдется дешевле застройки девелопером на 20–30%. В Московской области самые низкие цены на готовые объекты в коттеджных поселках составляют от 7–8 миллионов рублей.

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