Россиянам пообещали выплатить зарплату, пенсии и пособия до Нового года

Россияне получат пенсии, заработную плату за январь, все положенные пособия и премии до наступления Нового года. Об этом заявила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Это касается тех работников, у которых выплата аванса приходится на период с 1 по 10 января. Кроме того, будут выплачены пенсии за январь 2022 года.

«Многие граждане получают пенсию в период праздничных дней», - приводит слова Бессараб портал Ura.ru.

Депутат подчеркнула, что в период новогодних праздников не останутся без поддержки многодетные семьи и ветераны. Ранее Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов выступил с инициативой о ежегодной выплате новогодней пенсии.

Указывается, что источником выплат должен стать федеральный бюджет. По расчетам авторов инициативы, в 2022 году на эти цели может потребоваться 786,2 млрд рублей. Из них 66,4 млрд рублей составят выплаты военным пенсионерам, 719,8 млрд рублей - выплаты получателям страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

Не обойдут вниманием и врачей, работающих в ковидных госпиталях. На неделе российский лидер Владимир Путин распорядился удвоить надбавки данной категории медиков в предстоящие новогодние праздники. Соответствующее распоряжение правительству глава государства сделал в ходе совещания с членами кабмина.