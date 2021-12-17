Раскрыты миллионные заработки блогеров на алкоголе

По данным аналитической платформы Yoloco, запрещенная в России реклама алкоголя принесла в минувшем году российским блогерам около 175 млн рублей. Об этом пишет «Коммерсант».
Такие данные были получены на основании анализа 160 тыс. роликов с упоминаниями алкобрендов, опубликованных в период с 15 ноября 2020 года по 15 ноября 2021 года.
«В основу оценки легли данные о стоимости «интеграций» в конкретных каналах. При отсутствии информации расчеты делались на базе средней по рынку стоимости за определенный формат с учетом надбавки для алкоголя», - уточняет издание.
Среди звезд, заработавших на рекламе алкоголя, которая полностью запрещена в интернете законом от июля 2012 года, Леонид Парфенов, Ксения Собчак, Артемий Лебедев, Oblomoff, Тимати и дуэт Feduk & Cream Soda, а также Илья Варламов.
При этом штрафы за незаконную рекламу алкоголя пока не превышают гонорары за нее. Так, штраф для физлиц составляют максимум 2,5 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей — 4–20 тыс. руб., а для юрлиц — 100–500 тыс. руб., пояснил основатель агентства Salo Александр Кукса.
Ранее маркетолог Владимир Крюков отметил, что цены на рекламу у блогеров-миллионников в Instagram начинаются от 100 тыс. рублей, а у топовых звезд есть реклама от 1,5 млн рублей. При этом, по его словам, среднее число оплаченных рекламных публикаций каждый месяц меняется – в среднем около 10. Таким образом, за месяц звезда может заработать от 5 до 10 млн. рублей.