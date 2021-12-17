Сбер упростил условия ипотечного кредитования для ряда категорий граждан

Сбер сократил количество документов, необходимых для получения жилищного кредита для индивидуальных предпринимателей, нотариусов и адвокатов. Теперь индивидуальные предприниматели, нотариусы и адвокаты могут подтвердить свое трудоустройство и доход выпиской из Пенсионного фонда России (ПФР).

Ранее они предоставляли полный пакет документов, включая налоговые декларации о доходе и пакет документов по трудоустройству. Максимальная сумма кредитов для таких заёмщиков также составляет до 100 миллионов рублей. Ранее максимальная сумма ипотечного кредита в банке составляла 60 миллионов рублей, а при подтверждении дохода и занятости выпиской из ПФР 15 миллионов рублей. Рассчитать ипотеку и подать заявку можно онлайн на Домклик.

При регистрации или входе в личный кабинет на сайте Домклик через подтверждённую запись на Госуслугах, клиенту не нужно будет что-то дополнительно делать, банк сам запросит и получит выписку из ПФР. Кроме того, большая часть данных в анкете заёмщика будет заполнена автоматически. Это значительно сэкономит время на подачу заявки и сделает клиентский путь комфортным и лёгким

Николай Васёв